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बांगो बांध का जलस्तर पहुंचा 94 फीसदी तक, सुरक्षा के मद्देनजर दूसरी बार खोले गए 7 गेट

बांगो बांध का जलस्तर बढ़कर 358.82 मीटर यानी कुल क्षमता का 94.95 प्रतिशत पहुंच गया है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.

Bango Dam water level reaches 94 percent
41 हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 10:51 PM IST

3 Min Read
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​कोरबा: लगातार बारिश से बढ़ रहे जलभराव और भारी पानी की आवक के चलते मिनीमाता बांगो बांध के गेट एक बार फिर खोलने पड़े हैं. दशकों में ऐसा अवसर आता है, जब एक मानसून के एक ही सीजन में गेट दूसरी बार बांध के गेट खोलने की नौबत आई है. बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को दोबारा बांगो बांध के गेट खोले गए हैं. गुरुवार की रात तक की अंतिम स्थिति में कुल 7 गेट से 41000 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में बहाया जा रहा है. अधिकृत जानकारी के अनुसार जलस्तर अब भी 94 फ़ीसदी से अधिक बना हुआ है.

सिंचाई विभाग के अवसर रख रहे हैं निगरानी

सुरक्षा के लिहाज और खतरे की आशंका को टालने के लिए बांध प्रबंधन द्वारा लगातार स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. ​ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बांगो बांध का जलस्तर बढ़कर 358.82 मीटर यानी कुल क्षमता का 94.95 प्रतिशत पहुंच गया है. बांध में लगातार हो रही पानी की आवक को संतुलित करने के लिए वर्तमान में कुल 7 गेटों को खोला गया है.

Bango Dam water level reaches 94 percent
41 हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया (ETV BHARAT)
​पानी की आवक और निकासी के आंकड़े
​इनफ्लो 41,239 क्यूसेक
​आउटफ्लो 41,239 क्यूसेक
​हाइडल पावर प्लांट से डिस्चार्ज 9,000 क्यूसेक
​रेडियल गेट्स से डिस्चार्ज 32,239 क्यूसेक


​दर्री बराज से भी बढ़ाई गयी गेट की ओपनिंग

बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण हसदेव नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. डाउनस्ट्रीम (निचले इलाकों) में किसी भी प्रकार की आपातकालीन या बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए एहतियातन दर्री बराज के गेटों की ओपनिंग भी बढ़ाई जा रही है. जल संसाधन विभाग और बांध प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं. तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Bango Dam water level reaches 94 percent
41 हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया (ETV BHARAT)


16 दिन लगातार खुले थे गेट

बीते लगभग चार दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब बांगो बांध के गेट लगातार 16 दिन तक खुले थे. पानी की आवक कुछ काम होने के बाद जल स्तर नियंत्रित हुआ. जिसके कारण बीते रविवार को बांध के गेट पूरी तरह बंद कर दिए गए थे. जबकि पिछले सोमवार से एक बार फिर मौसम का रुख बदला और कोरबा सहित हसदेव नदी के कैचमेंट वाले कोरिया जैसे जिलों में जमकर बारिश हुई. जिससे एक बार फिर बांगो बांध का जलस्तर बढ़ने लगा. नतीजतन बुधवार की आधी रात को एक बार फिर से बांध का जल स्तर 94 फ़ीसदी से ऊपर पहुंच गया और गेट खोलने पड़े.

Bango Dam water level reaches 94 percent
41 हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया (ETV BHARAT)


कोरबा में अब तक इतनी बारिश

कोरबा जिले में एक जून से आज तक कुल 1002.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई. अधीक्षक भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में जिले की तहसील अजगरबहार में 882.1, कोरबा 1352.7 मिलीमीटर, भैंसमा, 1121.2, करतला 1107.8, बरपाली 884.7, कटघोरा 973.2, दीपका 1077.6, दर्री 1092.1, पाली 972.3, हरदीबाजार 764.2, पोंड़ीउपरोड़ा 973.2, और पसान तहसील में 832.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. इसी तरह पिछले 24 घंटे में जिले में 7.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है.

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