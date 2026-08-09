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छलकने के कागर पर पहुंचा बांगो बांध, अच्छी बारिश हुई तो खोले जाएंगे गेट

हसदेव नदी के किनारे रहने वाले लोगों को पहले ही दी जा चुकी है खतरे की चेतावनी. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.

BANGO DAM WATER LEVEL RISING
छलकने के कागर पर पहुंचा बांगो बांध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 1:49 PM IST

4 Min Read
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कोरबा: लगातार हो रही बारिश के बाद अब बांगो बांध छलकने के कगार पर है. कैचमेंट एरिया से भी बारिश का पानी हसदेव नदी में तेजी से भर रहा है.
मानसून आने के लगभग 54 दिनों के बाद बांध अपनी कुल जलभराव क्षमता का लगभग 89.55 प्रतिशत भर चुका है. अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने से बांध अब लगभग 2 मीटर दूर है. वर्तमान समय में बांध में हर दिन औसतन 8 सेंटीमीटर तक जलस्तर की वृद्धि दर्ज की जा रही है. बांध के 90 प्रतिशत भराव होते ही गेट खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है.



नदी किनारे बढ़ाई गयी निगरानी

बांध के गेट खोलने की संभावित स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग ने नदी किनारे बसे क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी है. 15 जून से अब तक जिले में औसतन 618.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है. बांध की पूर्ण जलभराव क्षमता 359.66 मीटर है, जबकि वर्तमान में जलस्तर लगभग 358 मीटर तक पहुंच चुका है. गर्मी के मौसम में सिंचाई के लिए लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बांध में केवल करीब 25 प्रतिशत पानी ही शेष था. लगातार बारिश के कारण इस वर्ष खरीफ सीजन में खेतों के लिए अलग से पानी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी है. वहीं कोरिया जिले में हो रही बेहतर वर्षा का सीधा असर बांगो बांध के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है.



इंडस्ट्रीज और पावर प्लांटों के लिए महत्वपूर्ण है बांगो बांध

हसदेव नदी पर बना बांगो बांध का पानी 24 छोटे-बड़े औद्योगिक संयंत्रों के अलावा कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा जिलों की लगभग 3.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है. दर्री बांध के माध्यम से शहर की 2 प्रमुख जल आवर्धन योजनाओं द्वारा लगभग 9 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है. बांगो बांध में स्थापित 120 मेगावाट की तीन जलविद्युत इकाइयों से बिजली उत्पादन भी लगातार जारी है. प्रत्येक इकाई को एक-एक घंटे संचालित किया जा रहा है. इस दौरान लगभग 375 क्यूसेक पानी प्रति घंटे छोड़ा जा रहा है.



फैक्ट फाइल

  • 359.66- मीटर पूर्ण जलभराव क्षमता
  • 358 - मीटर वर्तमान जलस्तर(लगभग)
  • 2.55 - लाख हेक्टेयर खरीफ सिंचित रकबा
  • 1.78- लाख हेक्टेयर रबी सिंचित रकबा
  • 120- मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता

बेहतर मानसून के कारण अगस्त के अंत तक बांध में पूर्ण जलभराव की संभावना है. फिलहाल हमारे पास खेतों में पानी की मांग नहीं है. जल भर 88% के करीब पहुंच चुका है. 90% होते ही गेट को खोलकर पानी नदी में छोड़ा जाता है, तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी करने के लिए प्रशासन को सूचना दे दी गई है. जल स्तर और गेट के लगातार नागरानी कर रहे हैं, ऐसी संभावना बन रही है कि अगस्त माह के अंत में गेट खोलना पड़ सकता है, जिसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है: संतोष भारती, कार्यपालन अभियंता, बांगो परियोजना

पहली बार लगातार तीसरे वर्ष खुलेंगे गेट


2020 में बांध के गेट खोले गए थे. इसके बाद 2024 में बांगो बांध के गेट खुले, 2025 में भी गेट को खोला गया था. यदि इस बार भी गेट खोलने की संभावना बनती है, अधिकारियों के अनुसार जिसकी संभावना प्रबल तौर पर दिख रही है, तो दशकों बाद ऐसा पहली बार होगा, जब लगातार तीसरे वर्ष बांगो बांध के गेट खोलने की आवश्यकता होगी.

​वर्ष 2020: अगस्त के दूसरे सप्ताह में लगातार बारिश और जलस्तर 90% से अधिक पहुंचने के कारण पहले 3 गेट और बाद में 2 और गेट यानी कुल 5 गेट खोले गए थे. इसके बाद 2022 और 2023 में गेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी.

​वर्ष 2024: अगस्त के आखिरी सप्ताह में मूसलाधार बारिश और कैचमेंट एरिया (विशेषकर कोरिया जिले) से पानी की अत्यधिक आवक के चलते बांध के 6 गेट तक खोलने पड़े थे. जिससे हसदेव नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया था.

वर्ष 2025: ​सितंबर की शुरुआत में 4 तारीख को जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण बांध के 4 गेट दोपहर में खोले गए थे. जिससे लगभग 23,420 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा गया था. ​सितंबर का मध्य तीसरे सप्ताह में क्षेत्र में फिर से हुई लगातार बारिश के बाद जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के 3 गेट दोबारा खोले गए थे.

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