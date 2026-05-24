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भारत की सुहाग सिटी नहीं बढ़ाएगी चूड़ियों के दाम, मुश्किल दौर में राहत भरा ऐलान

प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद विक्रेताओं ने फैसला लिया वापस, 9 सदस्यीय कमेटी का गठन.

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सुहाग और कांच की नगरी फिरोजाबाद में चूड़ियों को लेकर गहराया संकट थमा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 10:02 AM IST

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फिरोजाबाद: कांच की नगरी और सुहाग नगरी के नाम से पहचान रखने वाले यूपी के फिरोजाबाद में चूड़ी विक्रेताओं की हड़ताल की सुगबुगाहट के बीच जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद चूड़ियों की मूल्य बढोत्तरी में रोक लगा दी गयी है. अगर मूल्य बढोत्तरी की जरूरत भी पड़ेगी तो इसका फैसला 9 सदस्यीय एक कमेटी लेगी. प्रशासन के दखल के बाद फिलहाल इस कारोबार पर छाये संकट के बादल छंट गए है.

फिरोजाबाद में लगभग 100 कारखानो में चूड़ियों का उत्पादन होता है. वैश्विक युद्ध के कारण गैस के दामों में आयी तेजी के कारण चूड़ी निर्माताओं ने मूल्य बढोत्तरी कर दी थी. चूड़ी का जो तोड़ा 150 रुपये का मिलता था, निर्माताओं ने उसकी कीमत 200 रुपये तक कर दी. चूड़ी बेचने वाले दुकानदार मूल्य बढोत्तरी का विरोध कर रहे थे.

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फिरोजाबाद में बनती खास चूड़ियां (Photo Credit; ETV Bharat)

दुकानदारों का कहना था कि चूड़ी बाजार में पहले से ही मंदा चल रहा है, ऐसे में बढ़े मूल्य पर चूड़ियों की बिक्री कर पाना संभव नहीं है. इस बढोत्तरी से उनका कारोबार खत्म हो जायेगा. चूड़ी विक्रेताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया था और अनिश्चित कालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी थी. इधर दुकानदारों की चेतावनी के बीच शनिवार को श्रम विभाग और प्रशासनिक अफसर हरकत में आये और इस समस्या का हल निकाला गया.

इस संबंध में सूचना विभाग की तरफ से प्रेसनोट जारी कर जानकारी दिया गया है कि जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में आज चूड़ी के टैंक फर्नेस (कारखानेदारों), स्टॉकिस्टों और चूड़ी गोदाम मालिकों के मध्य उत्पन्न गतिरोध को दूर करने और सफेद चूड़ी की मूल्य वृद्धि पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है.

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जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के अनुपालन में प्रशासन (सिटी मजिस्ट्रेट और सहायक श्रमायुक्त) की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई, जिसमें जनहित और उद्योग हित को ध्यान में रखते हुए कई बिंदुओं पर पूर्ण सहमति बनी और समझौता सम्पन्न हुआ. सफेद चूड़ी के स्टॉकिस्टों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में गुणवत्ता के आधार पर रुपए 150 से 200 रुपए प्रति तोड़ा की दर से गोदाम स्वामियों को माल बेचा जा रहा है.

जिलाधिकारी के निर्देशों का सम्मान करते हुए बैठक में स्टॉकिस्ट राजकुमार सहित सभी स्टॉकिस्टों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भविष्य में इसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जाएगी. कारखानेदार विनीत मित्तल ने आश्वस्त किया कि चूड़ी उद्योग की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कारखाने सुचारू रूप से चलते रहेंगे.

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चूड़ियों का बाजार (Photo Credit; ETV Bharat)

जिलाधिकारी की मंशा के अनुरूप कार्य को सुचारू रखने के लिए दुकानदारों से लिखित आश्वासन लिया जाएगा कि वह काम बंद नहीं करेंगे, जिससे स्थानीय श्रमिकों का रोजगार प्रभावित न हो. भविष्य में किसी भी विवाद या मूल्य नियंत्रण के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जो कि 9 सदस्यीय होगी, जिसमें 3 गोदाम स्वामी, 3 टैंक कारखाने के मालिक और 3 स्टॉकिस्ट प्रतिनिधि होंगे. यह समिति प्रशासन के समन्वय से ही भविष्य में प्रति तोड़ा चूड़ी के मूल्य के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकेंगी. इस प्रकार जिलाधिकारी के हस्तक्षेप और निर्देशों के बाद लंबे समय से चल रहे इस विवाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त हो गया.

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