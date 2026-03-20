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गुरुग्राम में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, स्कूलों को बम से उड़ाने की देता था धमकी, विदेशी शख्स को उपलब्ध कराई थी 300 जीमेल आईडी

गुरुग्राम पुलिस ने बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया. स्कूलों को बम से उड़ाने की झूठी ईमेल भेजने का आरोप.

Bangladeshi Arrested in Gurugram
Bangladeshi Arrested in Gurugram (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 20, 2026 at 7:35 PM IST

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गुरुग्राम: शुक्रवार को गुरुग्राम पुलिस ने बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया. आरोप है कि युवक स्कूलों को बम से उड़ाने की झूठी ईमेल भेज कर दहशत फैलाता था. पूछताछ में पता चला है कि आरोपी बीते 9 सालों में भारत में अवैध तरीके से रह रहा है. आरोपी फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी पहचान छुपा रहा था.

गुरुग्राम में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार: दरअसल 28 जनवरी 2026 को शहर के कई स्कूलों को बम की धमकी भरी ईमेल मिली थी. सूचना के बाद पुलिस, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने जांच की, लेकिन कहीं भी कोई विस्फोटक नहीं मिला. इस मामले में गुरुग्राम के साइबर थाना दक्षिण में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने सौरभ विश्वास (30 साल) नाम के बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है.

गुरुग्राम में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, स्कूलों को बम से उड़ाने की देता था धमकी, (Etv Bharat)

विदेशी शख्स को उपलब्ध कराई थी 300 जीमेल आईडी: गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी सौरभ विश्वास उर्फ माइकल को 19 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया था. पूछताछ में सामने आया कि वो बांग्लादेश का निवासी है और पश्चिम बंगाल में रह रहा था. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ था और उसने एक विदेशी व्यक्ति के कहने पर करीब 300 जीमेल आईडी उपलब्ध कराईं, जिसके बदले उसे क्रिप्टोकरेंसी मिली. इन्हीं में से एक आईडी का इस्तेमाल स्कूलों को धमकी भरी ईमेल भेजने में किया.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम के दर्जनभर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की टीमें जांच में जुटी

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स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी
BANGLADESHI ARRESTED IN GURUGRAM

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