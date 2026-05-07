मोबाइल से बांग्लादेशी युवक के संपर्क में आई नाबालिग, बांग्लादेश ले जाने का था प्लान, आरोपी गिरफ्तार
बांग्लादेशी युवक टूरिस्ट वीजा लेकर आया था और वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से यहीं रह रहा था.
Published : May 7, 2026 at 1:56 PM IST
झालावाड़: जिले की झालरापाटन थाना पुलिस ने टूरिस्ट वीजा लेकर बांग्लादेश से भारत पहुंचे बंग्लादेशी युवक को नाबालिग के अपहरण मामले में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी टूरिस्ट वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी जिले में अपना नाम बदलकर कई दिनों से रह रहा था. इस दौरान आरोपी के द्वारा अपनी पहचान छुपाने के लिए कई भारतीय दस्तावेज भी तैयार किए. पुलिस ने अपहरण मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को प्रयागराज से दस्तयाब किया है.
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि परिवादी द्वारा झालरापाटन थाने में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें परिवादी ने आरोपी पर नाबालिग को अपहरण कर ले जाने की जानकारी दी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी. वहीं सुनेल, भवानीमंडी, सोयत, उज्जैन, इंदौर सहित कई स्थानों पर आरोपी की तलाश शुरू की. अनुसंधान दौरान पुलिस को आरोपी द्वारा नाबालिग को कोलकाता ले जाने का इनपुट मिला था.
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बाद में पुलिस ने आरपीएफ की मदद से प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. एसपी अमित कुमार ने बताया कि बंग्लादेशी युवक आदित्य विश्वास नाम से झालावाड़ में रह रहा था. उसकी असली पहचान बांग्लादेश निवासी स्वप्नो विश्वास पुत्र बादल विश्वास के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि आरोपी 2024 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से यहीं रह रहा था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में स्थानीय पता दर्ज करवा रखा है. आरोपी का नाबालिग लड़की से संपर्क मोबाइल फोन के जरिए हुआ था. वह उसे बांग्लादेश ले जाने की योजना बना चुका था.