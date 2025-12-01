ETV Bharat / state

लखनऊ में निर्मला बनकर रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार; फर्जी पहचान और तीन शादियां, ATS ने ऐसे किया खुलासा

लखनऊ : ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी महिला को उसके तीसरे पति समीर के साथ गिरफ्तार किया है. महिला ने फर्जी पहचान और धर्म छिपाकर कई नामों जैसे निर्मला, जैसमीन से वर्षों तक लखनऊ में निवास किया. ATS की जांच में सामने आया है कि यह बांग्लादेशी महिला साल 2006 में अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी और फर्जी दस्तावेजों के सहारे जीवन गुजार रही थी.

बांग्लादेशी पति को छोड़ की दूसरी शादी: लखनऊ में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला का असली नाम नरगिस है. पूछताछ में उसने बताया कि वह वर्ष 2006 में अपने बांग्लादेशी पति के साथ पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी. कुछ समय कोलकाता में रहने के बाद उसने पहले पति को छोड़ दिया और अलग-अलग स्थानों पर रहने लगी. कोलकाता से निकलकर नरगिस बलिया पहुंची, जहां उसकी मुलाकात हरिओम आनंद से हुई. वहां उसने खुद को जैसमीन बताकर हिंदू रीति-रिवाज से शादी की और हरिओम के साथ लखनऊ आकर गोसाईगंज क्षेत्र में रहने लगी. यह भी बताया कि हरिओम ने उसके फर्जी दस्तावेज बनवाने और वाहन दिलवाने में मदद की.

मौलाना ने कराया निकाह: नरगिस ने आरोप लगाया कि हरिओम उसे बेचने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसने उसे छोड़ दिया. इसी दौरान एक मौलाना ने उसकी मुलाकात काकोरी निवासी समीर से कराई. मौलाना की पहल पर दोनों का निकाह हुआ. नरगिस, समीर के साथ ठाकुरगंज के बरौरा हुसैनबादी मोहल्ले में किराए पर रह रही थी और दोनों की 11 महीने की एक बच्ची भी है.