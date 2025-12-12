ETV Bharat / state

अमरोहा में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार; सऊदी अरब में भारतीय से शादी, नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ

क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि महिला के पति पर उसे शरण देने का केस दर्ज किया गया है. पूछताछ की जा रही है.

अमरोहा में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार.
अमरोहा में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 12, 2025

अमरोहा: जिले में मंडी धनोरा थाने की पुलिस ने बांग्लादेशी रीना बेगम और उसके पति राशिद अली को गिरफ्तार किया है. महिला पर विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. दोनों पिछले 2 महीने से अमरोहा में रह रहे थे. महिला नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी.

क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि महिला के पति पर उसे शरण देने का केस दर्ज किया गया है. पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने महिला से 2 घंटे तक पूछताछ की. इस दौरान रीना बेगम ने बताया कि वह ढाका जनपद के गाजीपुर की रहने वाली है. उसके पिता का नाम सुलेमान शेख है.

नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ: क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया, पूछताछ में पता चला है, कि रीना बेगम और राशिद अली ने नेपाल सीमा के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था. इनके पास से निकाह की रसीद भी मिली है.

निकाहनाम से पता चला कि उन्होंने कुछ साल पहले सऊदी अरब में शादी की थी. पुलिस ने बांग्लादेशी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत और उसके पति राशिद पर उसे शरण देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है.

सउदी अरब में निकाह: पुलिस अधिकारी ने बताया कि रीना बेगम भी सऊदी अरब में उसी अस्पताल में नौकरी करती थी, जहां राशिद अली के पास फर्नीचर का ठेका था. यहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने निकाह कर लिया. राशिद की पहली पत्नी अमरोहा में ही रहती है.

वीडियो की भी हुई जांच: बांग्लादेशी महिला रीना बेगम के वीडियो भी वायरल हुए हैं. इसमें वह प्लेन में बैठी 'बाय बाय बांग्लादेश' कहती नजर आ रही है. वहीं, दूसरी वीडियो में वह बांग्लादेश एयरलाइंस के सामने खड़ी होकर बांग्ला में बोल रही है. खुफिया एजेंसियों ने इन वीडियो की भी जांच की है.

कैसे हुई दोनों की गिरफ्तारी: सीओ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी, कि मोहल्ला कटरा में सुनहरी मस्जिद के पास रहने वाला राशिद अली सऊदी अरब में काम करता है. वह दो महीने पहले एक बांग्लादेशी महिला को लेकर आया है. इसी आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है.

