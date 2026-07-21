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बांग्लादेश से आई महिला और 2 युवक गिरफ्तार, शक ना हो, इसलिए मांग में सिंदूर और गले में पहनती है मंगलसूत्र

महिला इलाज करवाने के बहाने भारत आई थी. जबकि युवक काम-धंधे के सिलसिले में भारत आने की बात कह रहे हैं.

Bangladeshi woman and two youths in custody
गिरफ्त में बांग्लादेशी महिला और दो युवक (Source - Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 5:03 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा बॉर्डर पार कर भारत में आने के मामलों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और सरकार अलर्ट है. इस बीच जयपुर पुलिस ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक महिला है. जिसने एक हिंदू युवक से शादी भी कर ली. वह मांग में सिंदूर लगाती है और गले में मंगलसूत्र भी पहनती है ताकि किसी को शक नहीं हो. पुलिस के साथ ही अन्य इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियां भी तीनों से पूछताछ में जुटी हैं. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि बांग्लादेशी महिला बीमारी का इलाज करवाने के बहाने बॉर्डर पार कर भारत आई थी. उसने नागौर जिले के मेड़ता इलाके में रहने वाले मनमोहन नाम के एक युवक से शादी भी कर ली.

नारायण विहार, सांगानेर सदर और मानसरोवर से पकड़ा: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज का कहना है कि जयपुर में नारायण विहार, सांगानेर सदर और मानसरोवर थाना इलाके से तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. नारायण विहार थाना इलाके से रुबिया नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया. जबकि मानसरोवर थाना इलाके सेनदीम और सांगानेर सदर थाना इलाके से आशीष हलधर को पकड़ा है. पूछताछ में सामने आया कि ये कुछ साल पहले बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से भारत आए थे. महिला इलाज करवाने के बहाने भारत आई थी. जबकि युवक काम-धंधे के सिलसिले में भारत आने की बात कह रहे हैं. तीनों जयपुर आकर बस गए. इन्हें गिरफ्तार कर आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा.

पुलिस इन एंगल्स पर कर रही जांच, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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महिला ने नागौर के युवक से की शादी: उनका कहना है, रुबिया से पूछताछ में सामने आया है कि उसने मनमोहन नाम के एक युवक से शादी की है. जो नागौर जिले के मेड़ता इलाके का रहने वाला है. महिला का कहना है कि वह जोधपुर घूमने गई, तब मनमोहन से मुलाकात हुई और उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली. उनका कहना है कि किन परिस्थितियों में दोनों ने शादी की और शादी करने का कोई और मकसद तो नहीं था. इसे लेकर अनुसंधान जारी है. किसी और मकसद से शादी करने की बात सामने आती है, तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच: उनका कहना है कि महिला के पास एक पासपोर्ट भी मिला है. जो कब बना और कैसे बना? यह पता लगाने के लिए संबंधित विभाग को सूचना भेजी गई है. पूरे मामले की जांच जारी है. महिला से प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में सामने आया है कि महिला इलाज के सिलसिले में भारत आई थी. उसका किडनी की पथरी का इलाज चल रहा है. उसने कबूल किया है कि वह इलाज के लिए अहमदाबाद भी गई थी. यहां आने के बाद किसी अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने को लेकर अनुसंधान जारी है.

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सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियां जुटी जांच में: उनका कहना है कि महिला द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाने और रुपए बांग्लादेश भेजने के आरोप भी सामने आए हैं. जिन्हें लेकर जांच जारी है. तीनों आरोपियों से इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियां भी जांच-पड़ताल कर रही हैं. एजेंसियां भी पता लगाने में जुटी हैं कि ये लोग कैसे आए और किस उद्देश्य से आए. यहां इनकी क्या-क्या गतिविधियां रही हैं. थाना स्तर पर भी अनुसंधान चल रहा है. जांच में जो भी सामने आएगा. उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

अजमेर से भी पकड़ी गई थी महिला: पिछले दिनों अजमेर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया था. उसका नाम मीम अख्तर है, जो बांग्लादेश के चंडीपाशा गांव की रहने वाली है. वह भी अवैध रूप से बॉर्डर पार कर भारत आई और 14 जुलाई को अजमेर पहुंची थी. जयपुर पुलिस यह भी पड़ताल कर रही है कि अजमेर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में पकड़े जा रहे बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार करवाने और अलग-अलग इलाकों में भेजने के पीछे कोई संगठित गिरोह तो शामिल नहीं है. इन नागरिकों के जासूसी या अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना को लेकर भी जांच जारी है.

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