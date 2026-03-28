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बांग्लादेशी छात्र पर शिमला के मंदिरों में किन्नर बनकर घूमने का आरोप, जयराम ने बताया इंटेलिजेंस फेलियर

हिंदू रक्षा मंच का आरोप है कि निजी बांग्लादेशी छात्र सैफ़दुल इस्लाम मंदिरों में किन्नर बनकर घूम रहा है. भक्तों से पैसे वसूल रहा है.

बांग्लादेशी छात्र पर मंदिरों में किन्नर बनकर घूमने के आरोप
बांग्लादेशी छात्र पर मंदिरों में किन्नर बनकर घूमने के आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. हिंदू रक्षा मंच का आरोप है कि शिमला के निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक बांग्लादेशी छात्र सैफ़दुल इस्लाम मंदिरों में किन्नर बनकर भक्तों से पैसे वसूलने का काम कर रहा है. वहीं, हिन्दू रक्षा मंच ने इस संबंध में शिमला पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है. शिकायत के मुताबिक, शख़्स ख़ुद को इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बांग्लादेशी स्टूडेंट बताता है, जबकि मंदिरों में किन्नर बनकर पैसे मांगता है. छात्र के बांग्लादेशी होने के चलते मामला और भी अधिक गंभीर बन गया है.

हिंदू रक्षा मंच का कहना है कि आरोपी छात्र महिलाओं से पैसे लेने के साथ साथ उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद दे रहा है. उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताया. जयराम ठाकुर ने कहा कि 'मामला संज्ञान में आया है. इसे वेरिफाई करने की जरूरत है. ये इंटेलिजेंस की बड़ी चूक है. एक बांग्लादेशी ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाकर हमारी भावनाओं का चोट पहुंचा रहे हैं. साथ ही श्रद्धालुओं से पैसे भी वसूल रहे हैं. ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है. इसकी जांच करने की जरूरत है. सरकार के स्तर पर ये बड़ी चूक है. हमारे पास ये शिकायत पहुंची है. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. हम इसे लेकर अन्य लोगों से चर्चा करेंगे. ये मामला सचमुच गंभीर है.'

शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि 'अभी मुझे इसकी जानकारी मिली है. ऐसा सचमुच है तो इसपर कार्रवाई की जाएगी. छात्र शिमला में निजी विश्विद्यालय में पढ़ रहा है. उसे वीजा नियमों के तहत ही यहां पर रहना पड़ेगा. छात्र अगर इस वेश में घूम रहा है तो ये कानून का उल्लंघन है. इस पर एंबेसी के जरिए कार्रवाई करेगी. आज इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात करेंगे. पैसों के लिए छात्र अगर इस तरह का वेश बनाकर घूम रहा है तो इसके कोई और कारण हो सकता है. ये इंटेलिजेंस का विषय भी है. छात्र वीजा के जरिए यहां पर वो आया है. यहां पर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है. उसे छात्र वीजा नियमों के तहत ही यहां रहना होगा, ताकि दूसरे देशों से आने वाले छात्रों को समस्या न हो.'

बता दें कि शिमला के सरकारी और निजी विश्विद्यालयों में कई छात्र स्टूडेंट वीजा पर दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहे हैं. एशिया के कई देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश सहित कई अफ्रीकी देशों के भी छात्र शिमला में स्टूडेंट वीजा पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या सालों से कर रहे हैं. इस तरह से छात्र का व्यवहार दूसरे स्टूडेंट को भी मुश्किलों में डाल सकता है.

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