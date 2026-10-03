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PUBG के एकतरफा प्यार में सरहद पार आया बांग्लादेशी गिरफ्तार

फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाने वाला जनसेवा केंद्र संचालक भी जेल

लखनऊ में पहचान छिपाकर रह रहा था बांग्लादेशी नागरिक
लखनऊ में पहचान छिपाकर रह रहा था बांग्लादेशी नागरिक (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 6:26 PM IST

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लखनऊ: ऑनलाइन गेम PUBG खेलते-खेलते शुरू हुआ एकतरफा प्यार सरहद पार कराकर लखनऊ तक ले आया, लेकिन कानून की आंखों में धूल झोंकने की यह साजिश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई. राजधानी लखनऊ की बाजारखाला पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद सज्जाद हुसैन और उसके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र तैयार करने वाले जनसेवा केंद्र संचालक मोहम्मद तलहा को गिरफ्तार कर लिया है.

फर्जी दस्तावेज का खेल: वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद आरोपी फर्जी निवास, जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड बनवाकर लखनऊ में पहचान छुपाकर रह रहा था. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

दोनों आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत व गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को भी इस पूरे प्रकरण की जानकारी साझा की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्जी दस्तावेजों के पीछे कोई अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं था. कोर्ट में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.- धनंजय सिंह कुशवाहा, एडीसीपी पश्चिम



कैसे पहुंचा भारत: बांग्लादेश के चटग्राम का मूल निवासी मोहम्मद सज्जाद हुसैन (28) वर्ष 2018 में ऑनलाइन गेम (PUBG) खेलने के दौरान लखनऊ की एक महिला के संपर्क में आया था. धीरे-धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम प्रसंग हो गया. महिला से मिलने की खातिर सज्जाद 18 अगस्त 2023 को बांग्लादेशी पासपोर्ट पर टूरिस्ट वीजा लेकर सऊदी अरब के रास्ते लखनऊ पहुंचा. भारत आने के महज दस दिन बाद यानी 28 अगस्त 2023 को दोनों ने फैजाबाद अयोध्या में कानूनी तौर पर कोर्ट मैरिज कर ली और लखनऊ के भदेवा स्थित नसीरुल्ला अपार्टमेंट में रहने लगे.

बाजारखाला पुलिस ने बांग्लादेशी युवक और कैफे संचालक को पकड़ा
बाजारखाला पुलिस ने बांग्लादेशी युवक और कैफे संचालक को पकड़ा (Photo Credit: ETV Bharat)



फर्जीवाड़े का पर्दाफाश: ​वीजा की मियाद पूरी होने के बाद भारत में अवैध रूप से टिके रहने और बैंकिंग सुविधाओं के लिए सज्जाद ने जाली दस्तावेजों का सहारा लिया. सज्जाद ने भदेवा में जनसेवा केंद्र चलाने वाले मोहम्मद तलहा (40) से संपर्क साधा. शातिर तलहा ने सज्जाद के लिए फर्जी निवास और जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए. हैरान करने वाली बात यह रही कि निवास प्रमाण पत्र पर 10 अगस्त 2023 की तारीख दर्ज की गई, जबकि सज्जाद पहली बार 18 अगस्त 2023 को भारत आया था. इन्हीं फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवा लिए गए. इस काम के लिए सज्जाद ने तलहा को ऑनलाइन क्यूआर कोड और नकद मिलाकर 2900 रुपये दिए. इन्हीं जाली पहचान पत्रों के आधार पर कोटक महिंद्रा बैंक की नाका शाखा में खाता भी खुलवा लिया गया.



​बाजारखाला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के सहारे इलाके में अवैध रूप से रह रहा है. सूचना पर पुलिस टीम ने गुलजारनगर पुलिस चौकी के पास घेराबंदी की और रेलवे कॉलोनी ग्राउंड के पास से सज्जाद को हिरासत में ले लिया. कड़ाई से पूछताछ के बाद सज्जाद की निशानदेही पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले संचालक मोहम्मद तलहा को भी धर दबोचा गया. पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो मूल बांग्लादेशी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, दो मोबाइल फोन तथा फर्जी जन्म और निवास प्रमाण पत्रों की रंगीन प्रतियां जब्त की हैं.

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