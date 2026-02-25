ETV Bharat / state

SIR में खुलासा; बांग्लादेशी महमूदा बेगम बनी रानी, ग्राम प्रधान का लैटर लगाकर बनी थी हापुड़ की वोटर

गढ़ कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है.जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
बांग्लादेश की रहने वाली महमूदा बेगम ने किया फर्जीवाड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 8:23 PM IST

|

Updated : February 25, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़: हापुड़ जनपद में एसआईआर (SIR) के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला, महमूदा बेगम ने स्थानीय व्यक्ति से शादी कर भारतीय दस्तावेज और वोटर कार्ड बनवा लिए. सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. गढ़ कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि यह मामला ग्राम दौताई का है.

सऊदी अरब से शुरू हुई कहानी: गढ़ कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा, बांग्लादेशी महिला महमूदा बेगम जब इस गांव पहुंची, तो उसने अपनी पहचान बदलकर 'रानी' रख ली. ग्राम दौताई निवासी मोहम्मद मसरूफ सऊदी अरब में काम करने गया था, जहां उसकी मुलाकात महमूदा से हुई. भारत लौटने पर मसरूफ के साथ महमूदा बेगम भी यहां आ गई. मसरूफ ने 11 फरवरी 2021 को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया में महमूदा के साथ निकाह किया और उसे गांव ले आया.

जानकारी देती मां (Video Credit: ETV Bharat)

फर्जी पहचान और वोटर कार्ड बनवाया: गढ़ कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 2024 में ग्राम प्रधान के लेटर पैड का इस्तेमाल कर महमूदा ने अपना नाम छिपाया और 'रानी' के नाम से वोटर कार्ड बनवा लिया. नियमतः बिना भारतीय नागरिकता के कोई भी विदेशी नागरिक भारत का वोटर कार्ड नहीं बनवा सकता. इसके बावजूद महमूदा बेगम अब आधिकारिक तौर पर हापुड़ की वोटर बन गई. इस पूरे घटनाक्रम ने हापुड़ पुलिस और स्थानीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

जासूसी की आशंका और फरार आरोपी: महमूदा बेगम के जासूस होने की आशंका भी जताई जा रही है. ग्राम प्रधान अब उस लेटर पैड को फर्जी बता रहे हैं, जिसके आधार पर दस्तावेज बने, हालांकि वे कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं. फिलहाल आरोपी मसरूफ और उसकी बांग्लादेशी पत्नी महमूदा उर्फ रानी गांव से फरार हैं. ग्रामीण और परिजनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दोनों अचानक कहां गायब हो गए.

पुलिस और एजेंसियां कर रही तलाश: कागज सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस और एजेंसियां अब सरगर्मी से दोनों की तलाश कर रही हैं. मसरूफ की मां ने बताया कि 4 साल पहले इस शादी को लेकर घर में काफी झगड़ा हुआ था. मां के अनुसार उन्हें भी वर्तमान में बेटे और बहू के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है. गढ़ कोतवाली प्रभारी ने स्पष्ट किया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- मानवेंद्र सिंह हत्याकांड; NEET की परीक्षा के दबाव के चलते ही अक्षत ने पिता को उतारा था मौत के घाट

Last Updated : February 25, 2026 at 8:34 PM IST

TAGGED:

REVEALED IN SIR
BANGLADESHI MAHMUDA BEGUM
MAHMUDA BEGUM BECOMES RANI
VILLAGE HEAD LETTER AND HAPUR VOTER
BANGLADESHI BECAME HAPUR VOTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.