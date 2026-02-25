ETV Bharat / state

SIR में खुलासा; बांग्लादेशी महमूदा बेगम बनी रानी, ग्राम प्रधान का लैटर लगाकर बनी थी हापुड़ की वोटर

बांग्लादेश की रहने वाली महमूदा बेगम ने किया फर्जीवाड़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: हापुड़ जनपद में एसआईआर (SIR) के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला, महमूदा बेगम ने स्थानीय व्यक्ति से शादी कर भारतीय दस्तावेज और वोटर कार्ड बनवा लिए. सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. गढ़ कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि यह मामला ग्राम दौताई का है. सऊदी अरब से शुरू हुई कहानी: गढ़ कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा, बांग्लादेशी महिला महमूदा बेगम जब इस गांव पहुंची, तो उसने अपनी पहचान बदलकर 'रानी' रख ली. ग्राम दौताई निवासी मोहम्मद मसरूफ सऊदी अरब में काम करने गया था, जहां उसकी मुलाकात महमूदा से हुई. भारत लौटने पर मसरूफ के साथ महमूदा बेगम भी यहां आ गई. मसरूफ ने 11 फरवरी 2021 को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया में महमूदा के साथ निकाह किया और उसे गांव ले आया. जानकारी देती मां (Video Credit: ETV Bharat)