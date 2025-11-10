ETV Bharat / state

बांग्लादेश से आकर बस्तर में चोरी, बांग्लादेशी चोर गिरोह का पर्दाफाश, 20 लाख का सामान जब्त

बांग्लादेशी चोर गिरोह ने ओडिशा में अपना ठिकाना बना रखा था और ओडिशा से बस्तर पहुंचते और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते.

BANGLADESH THEIVES IN BASTAR
बस्तर चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 11:22 AM IST

3 Min Read
जगदलपुर: बस्तर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. शहर में आतंक मचाने वाले एक अंतर्राज्यीय बांग्लादेशी चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है. इस गिरोह के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को उनके पास से लगभग 20 लाख रुपये कीमत के सोने चांदी के जेवर और कैश मिला है. बस्तर एसपी ने प्रेस वार्ता कर चोरी के मामलों का खुलासा किया.

बस्तर में सूने घरों में चोरी का खुलासा: एसपी शलभ सिन्हा ने बताया "​बस्तर जिले के सनसिटी, धरमपुरा, कंगोली, नाईकगुड़ा और बोधघाट थाना क्षेत्रों में सूने मकान को टारगेट कर सोना चांदी के जेवर औऱ चोरी की घटनाएं सामने आई थी. इन मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई. लगातार 6 चोरियों के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित की. पुलिस और सायबर पुलिस की टीम जांच कर रही थी. जांच में खुलासा हुआ कि सभी वारदातें एक ही तरीके से की गई थी. शातिर गिरोह का तरीका यह था कि वे चोरी के बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर (DVR) भी निकाल कर ले जाते थे और उसे तालाब में फेंक देते थे. बस्तर पुलिस ने इन फेंके गए डीवीआर को तालाब से ढूंढ निकाला. जिससे आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली."

बस्तर पुलिस ने किया चोरी का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बांगलादेशी नागरिक, ओडिशा में रहते, बस्तर में चोरी: एसपी ने आगे बताया "सीसीटीवी और मोबाइल इनपुट के आधार पर दो संदिग्धों के बारे में पता चला, जो ओडिशा में रहते हैं और बस्तर आना जाना करते हैं. इनके बारे में जांच करने पर सासाहांडी, कोरापुट पुलिस की मदद से आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने चोरी की बात कबूली है. चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले ये दोनों आरोपी आबुर शेख उर्फ बाबू शेख और बबलू चंद्र दास मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं. इन्होंने पड़ोसी राज्य ओडिशा के सासाहांडी, कोरापुट में अपना ठिकाना बना रखा था और वहीं से बस्तर जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे."

सोने-चांदी के जेवर और कैश जब्त: एसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उनके ओडिशा स्थित ठिकाने से चोरी का सारा सामान बरामद किया है. चोरी के सामान में सोने के हार, नैकलेस, चूड़ियां, अंगूठियां, कान के टॉप्स, मंगलसूत्र, चांदी के कई पायल, 93 हजार से ज्यादा कैश बरामद किया गया है. आरोपियों को पास मिले चोरी के माल की कुल कीमत 20 लाख रुपये है.

Bastar Crime
बांग्लादेशी चोरों के साथ जगदलपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी देशभर में घूमघम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे. आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल जगदलपुर में 6 चोरी के मामले में खुलासा हुआ है. दूसरे जिलों की पुलिस भी चोरी के मामले में पूछताछ के लिए जगदलपुर पहुंच रही है.दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

JAGDALPUR CHOR ARREST
JAGDALPUR POLICE
बस्तर चोरी
BASTAR CRIME
BANGLADESH THEIVES IN BASTAR

