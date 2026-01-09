ETV Bharat / state

जूली बोले- ट्रंप भारत के पीएम का मजाक बना रहे, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भी भाजपा चुप है

प्रतिपक्ष नेता जूली के साथ अन्य कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में रोजाना हिंदुओं की हत्या की जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार इन हत्याओं पर एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि वे पूरे भारत के पीएम हैं. ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाना देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि 'मनरेगा' खत्म कर 'जी राम जी' योजना लाना गरीब व मजदूरों के हितों के विपरीत है. जूली ने आरोप शुक्रवार को अलवर में मीडिया से बातचीत में लगाया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर चुप्पी साध लेती है. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तरह-तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री की ओर से इन बयानों पर चुप्पी साध ली जाती है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनका किसी विदेश के शासनाध्यक्ष द्वारा अपमान करना पूरे देश का अपमान है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में भारत के प्रधानमंत्री का अपमान सहन नहीं करेगी. जूली ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए और देश के सम्मान की रक्षा करे. प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि कांग्रेस को 'मनरेगा' खत्म करने पर ऐतराज है. उन्होंने कहा कि मनरेगा खत्म कर देने से अब गांवों में गरीब व मजदूरों का रोजगार प्रभावित होगा. उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरी का पूरा पैसा केन्द्र सरकार देती थी. वहीं, योजना में केन्द्र व राज्य की हिस्सेदारी 90 और 10 प्रतिशत राशि की थी. अब 'जी राम जी' योजना में केन्द्र केवल 60 प्रतिशत राशि देगा और 40 फीसदी राज्यों को देना होगा, जबकि राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है. पढ़ें : मनरेगा बदलाव के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर, 45 दिन के संग्राम की घोषणा