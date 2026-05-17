JTET भाषा विवाद को लेकर बंधु तिर्की की सरकार से अपील, किसी भी छात्र के साथ ना हो अन्याय, समाधान खोजने की मांग
जेटेट भाषा विवाद को लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता की और सरकार से विवाद सुलझाने का आग्रह किया.
Published : May 17, 2026 at 8:08 PM IST
रांची: जेटेट भाषा विवाद को सुलझाने के लिए वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में बनीं पांच मंत्रियों की कमेटी की 18 मई को पहली बैठक होने वाली है. इस बैठक से पहले कांग्रेस के स्टेट पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य बंधु तिर्की ने इस विवाद को सुलझाने के लिए झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 1632/01-04-2011 का अवलोकन कर इसके आधार पर निर्णय लेने की अपील की है.
बंधु तिर्की ने 24 जिलों की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी देते हुए कहा कि 2011 में संकल्प में ही सभी विवादों का समाधान निहित है, लेकिन झारखंड सरकार के वर्तमान समय के अधिकारियों ने बिना मेहनत के जेटेट की नई नियमावली बनाकर बेवजह विवाद को जन्म दे दिया.
बंधु तिर्की ने कहा कि मंत्री रहते उन्होंने राज्यभर के शिक्षाविदों के साथ बैठक कर जेटेट को लेकर यह संकल्प तैयार कराया था और इसमें सभी जिलों के सभी भाषा-भाषियों, बोलियों को बोलने वालों के साथ न्याय किया गया था. राजभाषा विभाग ने झारखंड की 05 जनजातीय और 04 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी है. सरकार के वर्ष 2011 के संकल्प संख्या 1632 यह स्पष्ट करता है कि जिस जिले में भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली जैसी भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं, उसकी मान्यता नहीं होने पर भी उस क्षेत्र या जिले के इन भाषाओं को बोलने वाले के साथ नाइंसाफी ना हो, इसके लिए यह संकल्प जिला स्तर पर उनकी नियुक्ति, नियोजन, प्रतियोगिता परीक्षा, रोजगार को लेकर सबकुछ स्पष्ट करती है.
बंधु तिर्की ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारियों-पदाधिकारिओं ने जेटेट के लिए नई नियमावली बनाते समय सरकार के 2011 के संकल्प को पढ़ने, समझने और इसको आधार बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, जिस वजह से यह विवाद राज्य में पैदा हुआ.
बंधु तिर्की ने कहा कि मैं पूर्व में दिए उस बयान पर कायम हूं कि भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली जैसी भाषाओं को झारखंड राज्य में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए. बिहार के रोहतासगढ़ में बड़े पैमाने पर कुड़ुख भाषा बोली जाती है, लेकिन बिहार सरकार ने उसे कहां मान्यता दी है. इसी तरह बिहार के कई जिलों में संथाली बोली जाती है, लेकिन उसे भी मान्यता नहीं मिली हुई है. असम में बड़ी आबादी संथाली बोलती है लेकिन वहां उसे कहां मान्यता मिली हुई है? भोजपुरी-अंगिका को तो बिहार में ही मान्यता नहीं मिली हुई है तो झारखंड में मान्यता का सवाल ही नहीं है.
बंधु तिर्की ने कहा कि बावजूद इसके 2011 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी संकल्प संख्या 1632 यह प्रावधान करती है कि जिन क्षेत्र विशेष में ये भाषाएं बोली जाती हैं, उन जिलों में जिला स्तर पर ये भाषाएं प्रतियोगिता और नियुक्ति के लिए रहे. इससे उन क्षेत्र के भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, मगही भाषियों के साथ कोई अन्याय भी नहीं होगा.
बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और परंपरा से है और अलग राज्य आंदोलन में भी स्थानीय भाषा बड़ा मुद्दा रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर 30 से 40 किलोमीटर पर भाषा और संस्कृति बदल जाती है, इसलिए राज्य की भाषाई विविधता को समझना बेहद जरूरी है.
पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि रांची में कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी, नागपुरी और पंचपरगनिया जैसी भाषाएं बोली जाती हैं. वहीं संथाल परगना में संथाली, मालतो और अंगिका का प्रभाव है. पलामू में भोजपुरी, मगही भी बोली जाती है तो दुमका, गोड्डा, जामताड़ा में जनजातीय भाषाओं के साथ-साथ अंगिका भी बोली जाती है. उन्होंने सरकार से मांग की कि झारखंड की भाषाई पहचान का सम्मान करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं को उचित स्थान दिया जाए, ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो.
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