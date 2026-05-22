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राज्यसभा चुनाव: दो में से एक सीट पर कांग्रेस का दावा, बंधु तिर्की ने कहा - झामुमो से किया जाएगा आग्रह

राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि JMM से आग्रह किया जाएगा कि कांग्रेस को भी एक सीट मिले.

Rajya Sabha Elections
कांग्रेस नेता बंधु तिर्की (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 4:53 PM IST

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रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है. जिसके बाद झारखंड कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य बंधु तिर्की ने राज्यसभा की दो सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस का दावा किया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हमारी दावेदारी को समझेगा और कांग्रेस को उसका हक मिलेगा.

बंधु तिर्की ने कहा कि जल्द प्रदेश प्रभारी के राजू रांची आएंगे और पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी की बैठक आहूत कर राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाएंगे. पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को भी दो में से एक सीट मिले इसके लिए मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमन्त सोरेन से आग्रह किया जाएगा.

कांग्रेस नेता बंधु तिर्की का बयान (Etv Bharat)

वहीं बंधु तिर्की ने प्रदीप बलमुचू द्वारा दिए गए बयान को उनका निजी बयान बताया है. प्रदीप बलमुचू ने आरोप लगाया था कि राज्यसभा चुनाव में पिछले तीन बार से झामुमो कांग्रेस की हकमारी कर रहा है. बंधु तिर्की ने इसपर कहा कि गठबंधन के दलों में सबकुछ ठीक चल रहा है ओर कांग्रेस-झामुमो के बीच रिश्तों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है. गठबंधन दलों के आपसी सहयोग और सहमति से इंडिया ब्लॉक राज्य में राज्यसभा की दोनों सीटें जीतेगी.

झारखंड में राज्यसभा का गणित

झारखंड में 81 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में महागठबंधन बेहद कंफर्टेबल स्थिति में है. अगर गठबंधन के चारों दल एकजुट रहें तो दोनों सीट पर महागठबंधन का विजय पताका लहरा सकता है क्योंकि 81 विधायकों की विधानसभा में महागठबंधन के पास 56 विधायकों (JMM-34, CONG-16, RJD-04 और CPI-ML-02) की ताकत है.

राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 28 विधायकों का वोट चाहिए. ऐसे में 56 विधायकों के बल पर महागठबंधन राज्यसभा की दोनों सीटें बड़ी आसानी से जीत सकता है. दूसरी ओर झारखंड में भाजपा के 21, जदयू के 01, आजसू के 01 और लोजपा के एक विधायक हैं, जो कुल मिलाकर 24 होते हैं. इन सभी दलों के मिलने पर भी जरूरी आंकड़ा नहीं हो पाता है.

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