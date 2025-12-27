'स्लीपर सेल' को लेकर कंफ्यूज है कांग्रेस! कभी कहती है कर रहे हैं चिन्हित तो कभी सामने लाने की बात
कांग्रेस पार्टी लगातार स्लीपर सेल की बात कह रही है. इसी बात पर अब बंधु तिर्की ने एक बयान दिया है.
Published : December 27, 2025 at 10:43 AM IST
गिरिडीह: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्लीपर सेल का जिक्र कई माह पहले किया था. इसके बाद पार्टी के हरेक नेता कहीं न कहीं स्लीपर सेल की बात करता फिरते हैं. कोई कहता है कि भाजपा के अंदर कांग्रेस के स्लीपर सेल हैं तो कोई यह कहता है कि पार्टी के अंदर स्लीपर सेल हैं जो संगठन विरोधी काम कर रहे हैं.
इस बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने स्लीपर सेल को लेकर नया ही बयान दे डाला है. गिरिडीह में पत्रकारों से बात करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी 140 वर्ष की हो जाएगी. ऐसे में पूरे प्रदेश के लगभग 70 हजार घरों में पार्टी का झंडा लगाना है. पंचायत से लेकर पार्टी के बड़े पदाधिकारी तक अपने-अपने घरों में झंडा लगाएंगे. जिस तरह से राहुल गांधी स्लीपर सेल की बात कहते हैं कि जो पार्टी में रहता है लेकिन दिखता नहीं है उन सभी के घरों में भी झंडा लगाया जाना है.
बंधु तिर्की की बातों पर गौर करें तो पार्टी 28 दिसंबर को कई लोगों को सामने लाएगी. इधर, बंधु तिर्की के बयान के बाद पार्टी के कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि संगठन वैसे लोगों को भी चिन्हित कर चुकी है जो कांग्रेस में रहकर विरोधियों के साथ मिले हुए हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई तय है.
इससे पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने संगठन मजबूती को लेकर कई निर्देश भी जिला कमेटी को दिया. साथ ही सभी को कहा गया कि पार्टी के द्वारा आजादी से पहले और अब तक किए गए कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना है. आज देश में नई पीढ़ी आ गई है जो आजादी के दरमियान कांग्रेस के किए गए कार्यों से अनजान है या वर्तमान केंद्रीय सत्ता द्वारा उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है. नई पीढ़ी को हकीकत से रूबरू कराना है. इस दौरान जिलाध्यक्ष सतीश केडिया समेत कई लोग मौजूद थे.
