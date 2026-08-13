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बंधु तिर्की का बड़ा बयान, कहा- JSSC CGL के माध्यम से चुने गए अधिकारियों का वेतन रोके सरकार

JSSC CGL को लेकर छात्रों की मांग पर बंधु तिर्की ने इस परीक्षा के जरिए चयनित अधिकारियों की सैलरी रोकने का आग्रह किया.

Bandhu Tirkey
बंधु तिर्की (JSSC CGL Exam)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 5:53 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 8:47 PM IST

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पलामू : JPSC और JSSC बहाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने एक बड़ा बयान दिया है. बंधु तिर्की ने सुझाव दिया कि JSSC-CGL के जरिए नौकरी करने वाले अधिकारियों की सैलरी रोक दी जाए और जांच पूरी होने तक उन्हें ड्यूटी करने से रोका जाए. उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया जाए, जबकि बेकसूर अधिकारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए.

उन्होंने बताया कि छात्र JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं. सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. अब तक, सरकार ने 14वीं JPSC परीक्षा के साथ-साथ 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि सरकार छात्रों के साथ लगातार बातचीत कर रही है. सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा की न्यायिक जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने का वादा किया है. छात्रों को इस मुद्दे पर सरकार की गंभीरता को समझना चाहिए.

बंधु तिर्की का बड़ा बयान (JSSC CGL Exam)

बंधु तिर्की ने सुझाव दिया कि सरकार को इस तीन महीने की अवधि के लिए CGL-चयनित अधिकारियों की सैलरी रोक देनी चाहिए. तिर्की ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा घेराव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल किया गया था.

गौरतलब हो कि बंधु तिर्की परिसीमन प्रक्रिया के सिलसिले में पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने पलामू सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन प्रक्रिया कराए जाने से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कम न की जाए. खबरों के अनुसार, प्रस्तावित परिसीमन के तहत छह से सात सीटें कम की जा रही हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सही नहीं है और आदिवासी चुप नहीं बैठेंगे, साथ ही उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को रांची में आदिवासियों का महाजुटान होने वाला है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 8:47 PM IST

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