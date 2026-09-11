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मैहर की पहाड़ियों पर पहुंचा बांधवगढ़ का हाथी, वन विभाग की 26 सदस्य टीम तैनात

कॉलर नंबर 4 वाला है ये हाथी, घूमते हुए पहुंचा मैहर, रेडियो कॉलर होने के कारण मिल रही पल-पल की लोकेशन.

BANDHAVGARHS ELEPHANT IN MAIHAR
सांकेतिक तस्वीर (Source- IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 8:28 AM IST

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मैहर : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का रेडियो कॉलर लगा हाथी अब मैहर वन मंडल के जंगलों में पहुंच गया है. हाथी की लोकेशन मैहर की गोरसरी पहाड़ी के पास ट्रेस होने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने उसकी निगरानी बढ़ा दी है. हाथी की गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बांधवगढ़ से विशेष अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को मौके पर तैनात किया गया है.

कॉलर नंबर 4 वाला है ये हाथी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय संचालक अनुपम सहाय ने बताया, '' कॉलर नंबर चार वाला हाथी पूरी तरह से स्वस्थ है और फिलहाल मैहर वन मंडल के जंगल क्षेत्र में मौजूद है. रेडियो कॉलर के माध्यम से उसकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है. प्रबंधन की प्राथमिकता हाथी की सुरक्षा निगरानी के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह की समस्या उत्पन्न न होने देना है. कॉलर नंबर 4 हाथी को पूर्व में अनूपपुर क्षेत्र से रेस्क्यू कर बांधवगढ़ लाया गया था. रेस्क्यू के बाद उसके गले में रेडियो कॉलर लगाया गया और निगरानी के साथ जंगल में छोड़ा गया. इसके बाद हाथी ने खतौली क्षेत्र के जंगलों में अपनी गतिविधियां दर्ज कराईं. अब वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हुए मैहर वन मंडल की गोरसरी पहाड़ी तक पहुंच गया.''

रेडियो कॉलर होने के कारण वन विभाग को हाथी की गतिविधियां और उसकी लोकेशन की जानकारी लगातार मिल रही है. इसी के आधार पर टीम उसकी दिशा और मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है.

26 सदस्यीय टीम निगरानी में लगी

हाथी की निगरानी के लिए बांधवगढ़ के क्षेत्र संचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक और तीन रेंजर सहित करीब 26 अधिकारी कर्मचारियों की टीम मैहर पहुंची हुईं हैं. टीम में हाथियों के व्यवहार और निगरानी का अनुभव रखने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं. इसके अलावा बांधवगढ़ के प्रशिक्षित हाथी राम और सूर्य व चार महावतों को भी निगरानी अभियान में लगाया गया है. वन अमला हाथी की लोकेशन के अनुसार लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा है. टीम का प्रयास है कि हाथी की प्रकृति गतिविधियों के अनावश्यक हस्तक्षेप किए बिना उसकी सुरक्षा निगरानी की जाए. साथ ही आसपास के ग्रामीणों को भी हाथी की मौजूदगी को लेकर सतर्क रखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- साइंटिस्ट्स खोज रहे हाथियों की हिस्ट्री ज्योग्राफी, रिसर्च में बांधवगढ़ खोलेगा बिग एनिमल के छुपे राज

क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया, '' कॉलर वाला हाथी अभी मैहर के जंगल में है और पूरी तरह से स्वस्थ है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम लगातार उसकी ट्रैकिंग कर रही है. हाथी के व्यवहार और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अनुभवी वन कर्मियों को लगाया गया है.''

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