ETV Bharat / state

मैहर की पहाड़ियों पर पहुंचा बांधवगढ़ का हाथी, वन विभाग की 26 सदस्य टीम तैनात

मैहर : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का रेडियो कॉलर लगा हाथी अब मैहर वन मंडल के जंगलों में पहुंच गया है. हाथी की लोकेशन मैहर की गोरसरी पहाड़ी के पास ट्रेस होने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने उसकी निगरानी बढ़ा दी है. हाथी की गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बांधवगढ़ से विशेष अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को मौके पर तैनात किया गया है.

कॉलर नंबर 4 वाला है ये हाथी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय संचालक अनुपम सहाय ने बताया, '' कॉलर नंबर चार वाला हाथी पूरी तरह से स्वस्थ है और फिलहाल मैहर वन मंडल के जंगल क्षेत्र में मौजूद है. रेडियो कॉलर के माध्यम से उसकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है. प्रबंधन की प्राथमिकता हाथी की सुरक्षा निगरानी के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह की समस्या उत्पन्न न होने देना है. कॉलर नंबर 4 हाथी को पूर्व में अनूपपुर क्षेत्र से रेस्क्यू कर बांधवगढ़ लाया गया था. रेस्क्यू के बाद उसके गले में रेडियो कॉलर लगाया गया और निगरानी के साथ जंगल में छोड़ा गया. इसके बाद हाथी ने खतौली क्षेत्र के जंगलों में अपनी गतिविधियां दर्ज कराईं. अब वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हुए मैहर वन मंडल की गोरसरी पहाड़ी तक पहुंच गया.''

रेडियो कॉलर होने के कारण वन विभाग को हाथी की गतिविधियां और उसकी लोकेशन की जानकारी लगातार मिल रही है. इसी के आधार पर टीम उसकी दिशा और मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है.