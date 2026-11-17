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बांधवगढ़ में जंगल सफारी का जबर्दस्त क्रेज, हजारों पर्यटकों से गुलजार हुआ टाइगर रिजर्व

पर्यटकों से गुलजार हुआ बाघों का गढ़ ( Source- Bandhavgarh tiger reserve )

उमरिया : दिवाली की छुट्टी के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है. 7 दिनों के अंदर हजारों सैलानियों ने बांधवगढ़ पहुंचकर जंगल की खूबसूरती और वन्य जीवों की दुनिया को करीब से देखा. पर्यटकों की इस भारी आमद ने एक बार फिर बांधवगढ़ की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता को सामने रखा है, जहां देश-दुनिया के पर्यटक बाघों का दीदार करने पहुंचते हैं.

12 नवंबर को सबसे ज्यादा पर्यटकों की आमद (Source- Bandhavgarh tiger reserve) 7692 पर्यटकों ने की जंगल सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक महज 7 दिनों में कुल 7692 पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया. इन पर्यटकों को जंगल की सैर कराने के लिए 1513 सफारी जिप्सीयों का संचालन किया गया. खास बात ये रही कि इन सात दिनों में 7006 भारतीय पर्यटकों के साथ 686 विदेशी सैलानी भी बांधवगढ़ पहुंचे. यह आंकड़ा बताता है कि यहां का वन्य जीव संसार देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है.