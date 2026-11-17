बांधवगढ़ में जंगल सफारी का जबर्दस्त क्रेज, हजारों पर्यटकों से गुलजार हुआ टाइगर रिजर्व
एक हफ्ते में 7692 पर्यटकों ने की जंगल सफारी, इनमें 686 विदेशी भी शामिल, पर्यटकों से गुलजार हुआ बाघों का गढ़. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:20 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 9:55 AM IST
उमरिया : दिवाली की छुट्टी के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है. 7 दिनों के अंदर हजारों सैलानियों ने बांधवगढ़ पहुंचकर जंगल की खूबसूरती और वन्य जीवों की दुनिया को करीब से देखा. पर्यटकों की इस भारी आमद ने एक बार फिर बांधवगढ़ की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता को सामने रखा है, जहां देश-दुनिया के पर्यटक बाघों का दीदार करने पहुंचते हैं.
7692 पर्यटकों ने की जंगल सफारी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक महज 7 दिनों में कुल 7692 पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया. इन पर्यटकों को जंगल की सैर कराने के लिए 1513 सफारी जिप्सीयों का संचालन किया गया. खास बात ये रही कि इन सात दिनों में 7006 भारतीय पर्यटकों के साथ 686 विदेशी सैलानी भी बांधवगढ़ पहुंचे. यह आंकड़ा बताता है कि यहां का वन्य जीव संसार देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है.
12 नवंबर को सबसे ज्यादा पर्यटकों की आमद
7 दिनों के आंकड़ों में दो दिन विशेष रूप से चर्चा में रहे. 12 नवंबर को सर्वाधिक 1276 पर्यटकों ने बांधवगढ़ की सैर की जबकि 10 नवंबर को 12 68 पर्यटकों की मौजूदगी ने पर्यटन क्षेत्रों मैं रौनक बढ़ाई राखी. सुबह और शाम की सफारी के दौरान जिप्सियों की आवाजाही के साथ पर्यटन गतिविधियां भी तेज रही.
कोर के साथ बफर क्षेत्र भी बने आकर्षण
बांधवगढ़ में पर्यटकों की पसंद केवल कोर क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, 7 दिनों में 4811 पर्यटकों ने कोर क्षेत्र में सफारी की जबकि 2881 पर्यटक बफर क्षेत्र में जंगल भ्रमण के लिए पहुंचे. इससे साफ है कि बांधवगढ़ में बफर क्षेत्रों में भी पर्यटन के प्रति लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है. जोन के हिसाब से बात करें तो ताला और मगधी पर्यटकों की पसंद बने रहे. वहीं, विदेशी पर्यटकों ने भी यहां विशेष दिलचस्पी दिखाई मगधी जोन में सर्वाधिक 235 विदेशी पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया. इससे बांधवगढ़ के अलग-अलग पर्यटन क्षेत्र की लोकप्रियता का अंदाज लगाया जा सकता है.
यह भी पढ़ें- तैराक हाथी पकड़ने पहुंचे थे बांधवगढ़ के 4 स्टार हाथी, कोई पहाड़ जैसा मजबूत, कोई डिटेक्टिव दिमाग वाला
प्रबंधन ने जताया आभार नियमों के पालन की अपील
क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने कहा, '' दीपावली के बाद 7 दिनों में पर्यटकों को इतनी बड़ी संख्या बांधवगढ़ के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है. यह प्रभावी वन्यजीव प्रबंधन,सुव्यवस्थित सफारी व्यवस्था और स्थानीय समुदायों के सहयोग का सकारात्मक परिणाम है.''
यह भी पढ़ें- बांधवगढ़ के नो एंट्री जोन में घुसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जारी हो गया कारण बताओ नोटिस
उन्होंने पर्यटकों से अपील की की जंगल सफारी के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें वन्यजीवों को परेशान ना करें ते मार्गो पर ही सफारी करें और जंगल में प्लास्टिक अथवा अन्य कचरा आना फैलाएं।