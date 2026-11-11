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बांधवगढ़ के नो एंट्री जोन में घुसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जारी हो गया कारण बताओ नोटिस

9 नवंबर की घटना, 10 को जारी हुआ नोटिस (सांकेतिक तस्वीर) ( Source- Bandhavgarh National Park )

उमरिया : मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जंगल के नियमों के उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया है. यहां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर व फिल्म मेकर सुयश केसरी और उनके साथी गाइड पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नो एंट्री जोन में घुसने के आरोप लगे हैं. आरोप हैं कि वे बफर जोन के निर्धारित मार्ग से हटकर वाहन चला रहे थे. सहायक संचालक ने गश्ती के दौरान जिप्सी के ड्राइवर को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया, जिसके बाद उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

9 नवंबर की घटना, 10 को जारी हुआ नोटिस दरअसल, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कार्यालय पर्यटन अधिकारी ताला से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें सुयश केसरी और गाइड निखिल सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है. 10 नवंबर को जारी किए गए इस लेटर में लिखा गया है कि 9 अक्टूबर की शाम बांधवगढ़ के पनपथा बफर जोन में सहायक संचालक ताला गश्ती और निरीक्षण कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि सुयश केसरी और उनके गाइड निर्धारित पर्यटन मार्ग से हटकर वन क्षेत्र में मौजूद हैं, जिस पर तुरंत एक्शन लिया गया है.