बांधवगढ़ के नो एंट्री जोन में घुसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जारी हो गया कारण बताओ नोटिस
सयाहक संचालक ने गश्ती के दौरान नियमों का उल्लंघन करते देखा, वाइल्फ लाइफ फोटोग्राफर सुयश केसरी व गाइड को नोटिस. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:38 AM IST
उमरिया : मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जंगल के नियमों के उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया है. यहां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर व फिल्म मेकर सुयश केसरी और उनके साथी गाइड पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नो एंट्री जोन में घुसने के आरोप लगे हैं. आरोप हैं कि वे बफर जोन के निर्धारित मार्ग से हटकर वाहन चला रहे थे. सहायक संचालक ने गश्ती के दौरान जिप्सी के ड्राइवर को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया, जिसके बाद उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
9 नवंबर की घटना, 10 को जारी हुआ नोटिस
दरअसल, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कार्यालय पर्यटन अधिकारी ताला से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें सुयश केसरी और गाइड निखिल सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है. 10 नवंबर को जारी किए गए इस लेटर में लिखा गया है कि 9 अक्टूबर की शाम बांधवगढ़ के पनपथा बफर जोन में सहायक संचालक ताला गश्ती और निरीक्षण कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि सुयश केसरी और उनके गाइड निर्धारित पर्यटन मार्ग से हटकर वन क्षेत्र में मौजूद हैं, जिस पर तुरंत एक्शन लिया गया है.
24 घंटे में जवाब देंगे सुयश केसरी
जारी पत्र में लिखा है कि इस तरह से पर्यटन नियम और पार्क प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, और इसी बात को लेकर वाहन चालक और गाइड से स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही नोटिस में ये भी लिखा गया है कि इस संबंध में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और संतोषप्रद जवाब प्राप्त न होने पर पर्यटन नियम अनुसार एक पक्षीय कार्रवाई भी की जाएगी.
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इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने कहा, '' मेरी जानकारी में ऐसा मामला सामने आया है. संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया है और अगर किसी तरह के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी.''
बांधवगढ़ में दिखते हैं सबसे ज्यादा टाइगर्स
उमरिया जिले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ माना जाता है क्योंकि यहां बड़ी तादाद में टाइगर्स मौजूद हैं. यही वजह है कि यहां आसानी से बाघों की साइटिंग हो जाती है. वहीं, पर्यटकों और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा के लिए बांधवगढ़ में कड़े नियम भी हैं, जिनका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है.