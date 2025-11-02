ETV Bharat / state

बांधवगढ़ की जान और पर्यटकों के लिए सेलिब्रिटी है बाघिन रॉ, डीएम टाइगर से रखती है खास कनेक्शन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के घने जंगल में खेतौली जोन में बाघिन रॉ को शान से और सतर्कता के साथ जाते हुए देखा गया. ये वीडियो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अंकित कनकने ने बनाया है. ये वीडियो 31 अक्टूबर का है जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली जोन का है. जिसमें बाघिन रॉ टेंशन फ्री होकर अपने शावकों के साथ अपने ही अंदाज में सड़क पार करते नजर आ रही है, हलांकि उसके शावक अभी से अलर्ट मोड पर हैं. वो जिस तरह से सतर्कता के साथ सड़क पार कर रहे हैं वो भी देखने को मिल रहा है.

मानसून सीजन खत्म होते ही एक अक्टूबर से ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, और तभी से यहां हर दिन बाघ दर्शन करने आने वाले पर्यटकों का तांता लगा हुआ है. इस सीजन में बांधवगढ़ में बाघिन रॉ पर्यटकों को खूब लुभा रही है, क्योंकि इसके साथ इसके 4 नन्हे शावक भी जंगल में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं, जो पर्यटकों का जमकर मनोरंजन कर रहे हैं, या यूं कहें कि पर्यटकों के लिए सेलिब्रिटी बने हुए हैं. इसके दीदार के लिए पर्यटकों के बीच भी उत्सुकता देखी जा सकती है. बाघिन रॉ को उसके नन्हे शावकों के साथ देखकर पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे नजारे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं.

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों को जमकर बाघों के दीदार हो रहे हैं. मध्य प्रदेश के इस टाइगर रिजर्व की खास बात ये है कि यहां कई ऐसे बाघ बाघिन हैं जो पर्यटकों के लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं, क्योंकि ये बड़े-बड़े सेलिब्रिटियों की तरह ही टाइगर रिजर्व में फेमस हैं और पर्यटक इन बाघ-बाघिनों के साइटिंग के लिए कई बार उनकी टेरिटरी के चक्कर लगाते या इंतजार करते नजर आ जाते हैं. बांधवगढ़ में इन दिनों बाघिन रॉ पर्यटकों को खूब लुभा रही है क्योंकि इसके साथ इसके 4 नन्हे शावक भी टाइगर रिजर्व में चहलकदमी कर रहे हैं.

जिससे साफ पता लग रहा है कि बाघिन रॉ अपने शावकों को जंगल के नियम कायदों की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर चुकी है. इसके अलावा बाघिन रॉ की कुछ बेहतरीन तस्वीरें भी जो उसके शावकों के साथ हैं जो आपको बाघिन रॉ का दीवाना बनाने के लिए काफी हैं. ये तस्वीरें वन्य प्राणी भोपाल के एपीसीसीएफ एल कृष्णमूर्ति ने ईटीवी भारत को उपलब्ध कराया है.

बांधवगढ़ की जान है रॉ बाघिन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि "बाघिन रॉ बांधवगढ़ में खेतौली और मगधी रेंज में अक्सर ही चहलकदमी करते हुए देखी जाती है, ये काफी बोल्ड बाघिन है. इस बाघिन की खास बात ये है कि ये टूरिस्ट फ्रेंडली है, वैसे तो बाघिन रॉ डी-1 मेल और डीएम मेल बाघ के साथ देखी जाती थी, लेकिन आजकल रॉ बाघिन और उसके शावक डीएम बाघ के साथ अक्सर देखे जा रहे हैं. इसके शावकों की उम्र करीब 10 महीने की है. ये बाघिन अपने बच्चों का काफी अच्छे तरीके से लालन पालन कर रही है. रॉ बाघिन की उम्र लगभग 8 साल के करीब है.

बाघिन रॉ का डीएम से खास कनेक्शन

बाघिन रॉ के ये जो 4 शावक हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बाघिन डी-1 नर बाघ और डीएम नर बाघ के साथ देखी जाती थी, लेकिन जिस तरह से आजकल अक्सर ही डीएम नर बाघ के साथ बाघिन रॉ अपने शावकों के साथ नजर आ रही है. डीएम बाघ जिस तरह से अपने साथ उन्हें रख रहा है उसे देखकर यही लग रहा है कि बाघिन रॉ के इन 4 नन्हे शावकों का पिता डीएम बाघ ही है.

डीएम बाघ के इलाके में घुसना आसान नहीं

एक बाघ अपने टेरिटरी को पूरे ताकत के साथ प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बांधवगढ़ का डीएम बाघ बहुत ताकतवर बाघ है जो कि अपने टेरिटरी को काफी मजबूती के साथ प्रोटेक्ट करता है. उसके टेरिटरी में जो भी इलाका आता है उसे प्रोटेक्ट करने में डीएम बाघ का कोई तोड़ नहीं है, डीएम बाघ की टेरिटरी धमोखर, खेतौली, और मगधी जोन तक फैली हुई है, और ये अपने एरिया में किसी भी दूसरे मेल बाघ को बर्दाश्त नहीं करता है. अपने टेरिटरी को सुरक्षित रखने के लिए अगर डीएम बाघ को किसी दूसरे बाघ से फाइट भी करनी पड़ जाए तो वो उसके लिए तैयार रहता है और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि डीएम बाघ की उम्र भी लगभग 7 से 8 साल के करीब है. ये बाघ अपने टेरिटरी में हमेशा गश्ती करते रहता है.

बांधवगढ़ फिर बनेगा टाइगर का सरताज

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2026 में बाघों की गणना भी होनी है, जिसकी तैयारी भी तेजी के साथ चल रही है, ट्रेनिंग का दौर भी अलग-अलग स्तर से शुरू हो चुका है. ऐसे में जिस तरह से बाघिन रॉ अपने शावकों के साथ नजर आ रही है, इससे पहले भी कुछ बाघिन अपने शावकों के साथ दिख चुकी हैं. जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए किसी शुभ संकेत से कम नहीं है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इससे पहले साल 2022 में बाघों की गणना की गई थी जिसमें बाघों की संख्या 165 दर्ज की गई थी.

अब जब कुछ सालों बाद एक बार फिर से बाघ गणना होनी है, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कई बाघिन अपने शावकों के साथ नजर आई हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि इस बार बांधवगढ़ में बाघों की संख्या 200 पार तक जा सकती है, और एक बार फिर से मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के मामले में सरताज बना रहेगा. अगर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है उसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाघों की संख्या का भी अहम रोल है और एक बार फिर से बाघ गणना शुरू होने से पहले ही बांधवगढ़ से अच्छे संकेत आने शुरू हो चुके हैं.

कितने एरिया में फैला है बांधवगढ़

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लगभग 1536 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 716 वर्ग किलोमीटर एरिया में कोर जोन है, और करीब 820 वर्ग किलोमीटर एरिया में बफर जोन है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तरह-तरह के वन्यप्राणी पाए जाते हैं जो इसे अद्भुत और रोमांचक टाइगर रिजर्व बनाते हैं, बाघों के लिए विशेष पहचान रखने वाले इस टाइगर रिजर्व की पहचान अब यहां के हाथियों के लिए भी बन रही है, जो इन दिनों पर्यटकों को डबल रोमांच का अहसास करा रहे हैं.

जो भी पर्यटक यहां बाघ या दूसरे वन्यप्राणी यहां के मनोरम जंगल का अद्भुत नजारा लेने आते हैं, उन पर्यटकों को अब विशालकाय जंगली हाथियों का भी रोमांच देखने को मिल रहा है. बाघों की तरह अब यहां के हाथी भी पर्यटकों के बीच अपनी पहचान बना रहे हैं, पर्यटकों के बीच इन दिनों टेढ़े दांत वाला हाथी गजब सुर्खियां बटोर रहा है.