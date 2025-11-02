बांधवगढ़ के हाथी सूर्या ने बढ़ा दी थीं धड़कनें, कई घंटे चला इलाज, अब क्या है रिपोर्ट ?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कैंप के हाथी सूर्या के बीमार होने पर प्रबंधन के फूले हाथ-पैर. डॉक्टरों की टीम हाथी पर लगातार बनाए है नजर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 10:37 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रबंधन की धड़कनें उस समय बढ़ गईं, जब अचानक ही टाइगर रिजर्व का हाथी सूर्या बीमार हो गया, और जैसे ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कैंप का हाथी सूर्या बीमार हुआ इसकी जानकारी प्रबंधन को दी गई.
बांधवगढ़ का हाथी सूर्या हुआ बीमार
पिछले साल 31 अक्टूबर को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उस समय देशभर में सुर्खियों में आ गया था, जब यहां 10 जंगली हाथियों की मौत हुई थी. इसके 1 साल बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के कैंप के हाथी सूर्या की बीमारी ने प्रबंधन की धड़कनें बढ़ा दी हैं. शुक्रवार को सूर्या हाथी अचानक बीमार पड़ गया था. बताया जा रहा है कि इसका शरीर कंपकंपा रहा था और वह अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था.
डॉक्टरों की टीम ने किया सूर्या का इलाज
इस बात की सूचना हाथी की देखरेख में लगे कर्मचारियों ने तुरंत ही क्षेत्र संचालक को दी. जैसे ही उन्हें सूचना मिली वो खुद ही वन्य प्राणी डॉक्टर को लेकर फौरन स्पॉट पर पहुंच गए. बीमार पड़ने के कुछ घंटे में ही उसका इलाज शुरू कर दिया गया और उसका फायदा भी बताया जा रहा है. डॉक्टरों की टीम ने हाथी सूर्या का करीब 4 घंटे इलाज किया, कई ड्रिप चढ़ाई गईं. उसका इलाज लगातार चलता रहा और इलाज के बाद हाथी पेड़ के सहारे खड़ा हो गया, जिसके बाद प्रबंधन की जान में जान आई. रविवार को हाथी सूर्या कैंप में घूमता हुआ देखा गया और थोड़ बहुत खाना और पानी पीते देखा गया.
'रिकवर हो रहा सूर्या हाथी'
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने सूर्या के स्वास्थ्य को लेकर बताया है कि "लगभग 4 घंटे लगातार उसका इलाज चला जिसके बाद अब सूर्या स्वस्थ है. सूर्या को कंपकंपी के साथ अन्य लक्षण भी थे. कैंप में ही डॉक्टर तोमर के साथ में स्वयं हाथी के स्वास्थ्य का सुपरविजन करने पहुंच था. जिसका तुरंत इलाज शुरू हो गया, अब हाथी रिकवर हो चुका है और चलने फिरने लगा है खाना पानी भी लेने लगा है. रविवार को पूरे दिन स्वस्थ्य हालात में देखा गया, उसकी एक्टिविटी अब सामान्य हो चुकी है. कैंप के दूसरे हाथी भी पूरी तरह से ठीक हैं."
सूर्या की उम्र है 13 साल
सूर्या हाथी बांधवगढ़ कैंप का हाथी है, जिसकी उम्र 13 साल के लगभग है. यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की देखरेख और रेस्क्यू कार्य के साथ ही कई ऐसे दुर्गम कार्य करने में काम आता है जो इंसान नहीं कर सकते. ऐसे कार्यों को हाथी जैसे विशालकाय बलशाली वन्य प्राणी ही कर सकते हैं. पिछले 2 महीने से सूर्या हाथी को बंधा कैंप में एक और हाथी के साथ रखा गया था और आसपास के इलाके की निगरानी की जा रही थी. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 16 हाथी हैं जिसमें से 10 नर हाथी हैं और 6 फीमेल हाथी हैं. ये सभी कैंप के हाथी हैं और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन उनकी देखरेख करता है.