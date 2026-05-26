बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बढ़ा मानव और बाघ में संघर्ष, T-59 बाघ का जबलपुर में क्यों दोबारा पोस्टमार्टम
बांधवगढ़ के T-59 बाघ का जबलपुर में दोबारा पोस्टमार्टम, बाघ ने एक महिला की जान ली थी और 3 लोगों को किया था घायल. ट्रेंकुलाइज करने के बाद फिर नहीं उठा था बाघ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 7:18 AM IST
जबलपुर: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रविवार को रेस्क्यू करने के दौरान जिस बाघ की मृत्यु हो गई थी उसका जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ में दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया है. दरअसल, अभी तक वन विभाग के अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बेहोश बाघ की मृत्यु कैसे हुई. यह बाघ 8 साल का था और उसने कल ही एक महिला की जान ले ली थी और तीन लोगों को घायल कर दिया था. फील्ड डायरेक्टर बांधवगढ़ अनुपम साहनी बताया कि मृत बाघ पहचान टी-59 के रूप में की गई है.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पानपता गांव के खेरिया टोला में रविवार को एक बाघ एक घर में घुस गया और उसने घर में रहने वाली महिला फूलबाई पाल पर हमला किया और उसकी जान ले ली. फूलबाई की उम्र 40 साल थी. वह कई साल से इसी गांव में अपने घर में रहती थी, लेकिन ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी. फूलबाई के मृत शरीर के पास बाघ कई घंटे तक बैठा रहा.
इसके बाद बाघ वहां से निकल गया, लेकिन वह दोबारा लौट कर फिर आया और उसने फिर तीन लोगों को घायल किया. आदमी और बाघ के बीच के संघर्ष के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि "बाघ के क्रियाकलाप को देखते हुए उसे रेस्क्यू करना जरूरी था इसलिए उसके ऊपर एक ट्रेंकुलाइजर गन के जरिए बेहोशी की दवा दी गई जिसमें बाघ बेहोश हो गया. लेकिन इसके बाद वह उठा नहीं और उसकी मौत हो गई."
स्कूल ऑफ वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ में बाघ का दोबारा PM
अनुपम सहाय बताया की शुरुआत में हमने बांधवगढ़ में ही उसका पोस्टमार्टम किया उस दौरान दो डॉक्टर मौजूद थे तब यह बात सामने आई थी कि संभवत ट्रेंकुलाइजर गन में बेहोशी की दवा ज्यादा होने की वजह से बाघ की मृत्यु हो गई. लेकिन वन विभाग ने यह तय किया कि बाघ के शव का पोस्टमार्टम दोबारा किया जाए. इसके लिए जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज के स्कूल ऑफ वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ में कई दूसरे वेटरनरी डॉक्टर और वैज्ञानिकों की मौजूदगी में दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया है.
बांधवगढ़ की फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि "बाघ की मौत क्यों हुई यह समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए जानकार विशेषज्ञों के सामने यह पोस्टमार्टम किया गया. इसकी वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई है. इससे बाग की मृत्यु का सही पता लग सकेगा. पोस्टमार्टम में शरीर के कई हिस्सों के सैंपल लिए गए हैं जिनका वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा. इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर इस बाघ की मृत्यु क्यों हुई."
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बाघ की मृत्यु क्यों हुई यह तो बहुत कुछ स्पष्ट है लेकिन बाघ ने लोगों के ऊपर हमला क्यों किया यह बात समझ के थोड़े पड़ी है क्योंकि बांधवगढ़ में मनुष्य और बाघ आपस में सामंजस्य के साथ रह रहे हैं. यह बाघ 8 साल का था. अक्सर इसी तरह के बाग को देखने के लिए पर्यटक भी आते हैं. बाघ का यह व्यवहार उन पर्यटकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि अचानक से बदला हुआ जानवर का व्यवहार किसी भी परिस्थिति में घातक साबित हो सकता है.