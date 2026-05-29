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बांधवगढ़ में बाघ की मौत का रहस्यमई मामला, आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जानिए कैसे मरा था बाघ

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 24 मई को बाघ टी-59 की संदिग्ध मौत का मामला, विशेषज्ञों ने बताया कार्डियो रेस्पिरेट्री फेलियर से हुई होगी मौत.

TIGER T 59 POSTMORTEM REPORT
बांधवगढ़ में T-59 बाघ की मौत का रहस्यमई मामला (Source: Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 9:50 AM IST

3 Min Read
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उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 24 मई को पनपथा वन परिक्षेत्र के खेरवा टोला गांव में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें एक बाघ ने महिला को उसके घर में घुस कर मार डाला था और परिवार के कई लोगों को घायल कर दिया था. इसके बाद वन विभाग ने बाघ को ट्रैंक्यूलाइज किया था और बाघ की संदिग्ध मौत भी हो गई थी. इस घटना के बाद काफी विवाद खड़ा हो गया था. आखिर बाघ की मौत कैसे हुई है इसको लेकर भोपाल से गठित मेडिकल पैनल ने अब अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है. मृत बाघ पहचान टी-59 के रूप में की गई है.

कैसे हुई बाघ की मौत ?

पीसीसीएफ भोपाल ने इसके लिए एक टीम गठित की थी जिसमें पोस्टपार्टम पैनल में तीन वन्य जीव चिकित्सक और दो विशेषज्ञ रखे गए थे. बाघ का पोस्टमार्टम 25 मई को वन्य जीव चिकित्सकों के पैनल के माध्यम से किया गया और पैनल में दो विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ भी सम्मिलित रहे. पोस्टमार्टम के दौरान डायरेक्टर SWFH जबलपुर, क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और NTCA के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे. पोस्टमॉर्टम के दौरान गहन परीक्षण किया गया और सभी अंगों का बारीकी से निरीक्षण किया गया, साथ ही अंगों के आवश्यक सैंपल भी लिए गए.

TIGER T 59 POSTMORTEM REPORT
पोस्टमार्टम रूम में मृत बाघ टी-59 (ETV Bharat)

इस पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई थी. शव परीक्षण के उपरांत क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की उपस्थिति में NTCA प्रतिनिधि के साथ वन विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी के समक्ष जबलपुर में ही उस बाघ का दाह संस्कार भी 25 मई को किया गया था.

पीएम रिपोर्ट में खुलासा, मृत बाघ के स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी

विशेष पैनल ने जो पोस्टमार्टम किया था अब उसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई है, "जांच रिपोर्ट में पैनल ने पाया है कि मृत बाघ के स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी. मांसपेशियां पीली और सूखी हो गई थीं. पाचन तंत्र खाली था, त्वचा खुरदुरी और बेजान थी. रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि डॉट बाघ के दाहिने कंधे पर लगी, जहां रक्तश्राव नहीं था, जिससे स्पष्ट होता है कि डॉट बाघ की मृत्यु के बाद दिया गया था. शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में कंजेस्टिव और Hemorrhagic परिवर्तन देखे गए जो कमजोर रक्त संचार के परिचायक हैं."

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बाघ की मृत्यु कार्डियो रेस्पिरेट्री फेलियर से हुई होगी

पोस्टमार्टम में तीन वन्य जीव चिकित्सकों के पैनल और दो विशेषज्ञों ने बताया कि "बाघ की मृत्यु कार्डियो रेस्पिरेट्री फेलियर से हुई होगी, पोस्टमार्टम के दौरान एकत्रित आवश्यक सैंपल को बीमारी अन्य आंतरिक रोग संबंधी कारण, तनाव या विषाक्तता की संभावना की पहचान करने के लिए जांच के लिए मानक प्रयोगशाला में भेजा गया हैं.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "बांधवगढ़ में 24 मई को मरे बाघ की पीएम रिपोर्ट तो मिल गई है, लेकिन प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद और इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दोनों को समाहित करते हुए कुछ भी कहना उचित होगा."

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