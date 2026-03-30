बांधवगढ़ में वाहनों की कतारों और शोर के बीच बाघ की राजसी चाल, आराम से रोड क्रॉस
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के दीदार बेहद आसान. वाइल्डलाइफ एक्ट का उल्लंघन होने पर रिजर्व प्रबंधन सख्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 2:36 PM IST
उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ का दीदार करने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ी. इस दौरान एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर चल रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि टाइगर रिजर्व की एक सड़क पर वाहनों का जमघट है. इसी दौरान जंगल से निकला टाइगर वाहनों के बीच आ गया. ये देख लोगों की सांसें थम गईं. बिल्कुल आंखों के सामने करीब से बाघ देख लोग रोमांचित तो हुए लेकिन दहशत में भी आ गए.
लोगों के बीच सड़क पार करता बाघ
बांधवगढ़ का बाघ मस्तमौला अंदाज में सड़क पार कर रहा है. इस दौरान सड़क के दोनों ओर से गाड़ियां खड़ी हुई हैं. कुछ लोग बाइक से भी आ रहे हैं. जिप्सी पर सफारी करने वाले व अन्य वाहनों में मौजूद लोग रोड पर आ गए और बाघ के फोटो-वीडियो बनाने लगे. इस दौरान काफी शोर भी होता रहा. ये वीडियो उमरिया से परासी होते हुए ताला बांधवगढ़ मार्ग का है. जैसे ही लोगों ने देखा कि बाघ वाहनों के बीच से गुजर रहा है तो लोग वीडियो बनाने में मशगूल हो गए.
टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश
इस वीडियो की पुष्टि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने की है. वीडियो देखने के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन सक्रिय हुआ, क्योंकि ये वाइल्डलाइफ एक्ट का उल्लंघन है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने जांच शुरू कर दी है. बांधवगढ़ के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं "मामले की जांच के लिए ताला एसडीओ को निर्देशित किया गया है. जांच में कमियां मिलने पर एक्शन लिया जाएगा."
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बांधवगढ़ के ताला क्षेत्र में बाघों की संख्या ज्यादा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ है. यहां पर बाघों की संख्या बहुत ज्यादा है. ताला क्षेत्र में बाघों की संख्या और ज्यादा है. बांधवगढ़ की सड़कों पर अक्सर बाघों का मूवमेंट देखने को मिल जाता है. हालांकि इस दौरान लोग टाइगर रिजर्व की गाइडलाइन का पालन नहीं करते. इसलिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन जिप्सी सफारी करने वाले पर्यटकों को नियम-कायदे बताते हैं. अधिकांश पर्यटक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन कई लोग नियमों को नहीं मानते.