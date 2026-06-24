बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बचाने की तैयारी, 1500 डॉग्स को लगेगा वैक्सीन
बांधवगढ़ में बाघों पर मंडरा रहा कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का खतरा, संक्रमित बाघ खो देता है मानसिक नियंत्रण, नहीं है पुख्ता इलाज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:26 PM IST
उमरिया: कैनाइन डिस्टेंपर वायरस एक ऐसा वायरस है, जो बाघों के लिए घातक साबित हो रहा है. मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर से एक और बाघ की मौत हो गई है. जिसके बाद से इस वायरस से मरने वाले बाघों की संख्या कान्हा पार्क में अब तक 6 हो चुकी है. ऐसे में बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस वायरस से बचाव के लिए विशेष तैयारी की जा रही है. टाइगर रिजर्व अलर्ट मोड पर है और बाघों के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा है.
बाघों पर वायरस का खतरा
मध्य प्रदेश में इन दिनों बाघों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह से कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर नामक वायरस से बाघों की मौत हो रही है उसके बाद से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी अलर्ट मोड पर है. बाघों के व्यवहार पर लगातार निगरानी रख रहा है, क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाला इलाका है. यहां कोर जोन छोड़िए बफर जोन में भी बाघों की भरमार है. ऐसे में इस वायरस का खतरा इन बाघों पर भी बना हुआ है. जिसे देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन कोई भी गलती नहीं बरतना चाह रहा है. इसीलिए तेजी के साथ जंगल से लगे गांव के डॉग्स की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
1500 डॉग्स चिन्हित, लगेंगे वैक्सीन
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. बाघों की लगातार निगरानी की जा रही है. उनके व्यवहार पर नजर रखा जा रहा है. साथ ही टाइगर रिजर्व के बफर और कोर से लगे 2 किलोमीटर तक के गांव वाले इलाके में टोटल 1500 डॉग्स चिन्हित किए गए हैं, जिनको वैक्सीन लगाई जानी है. इसमें हर तरह के डॉग्स शामिल किए गए हैं, फिर चाहे वो पालतू हो या आवारा."
शुरू हो गया वैक्सिनेशन
अनुपम सहाय बताते हैं कि "डॉग्स पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू भी हो चुका है और लगभग 400 डॉग्स का वैक्सीनेशन हो भी गया है. इसके लिए टीम बनाई गई है, जिन्हें पन्ना में ट्रेनिंग भी दिलवाई गई है. इसमें 5 टीम वर्क कर रही है. हर एक टीम में 5 लोग हैं और अगले 15 दिन में वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करना है. वैक्सीनेशन का कार्य तेजी के साथ चल रहा है. वैक्सीन लगने के बाद डॉग्स को एक बैंड लगा दिया जाता है, जिससे उनकी पहचान बनी रहे कि इस डॉग का वैक्सीनेशन हो चुका है."
बाघों का काल है ये वायरस
कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यह अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है. यह एक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से श्वसन, पाचन और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है. ये मूल रूप से घरेलू कुत्तों और अन्य केनाइन प्रजातियां जैसे सियार लोमड़ी में पाया जाने वाला वायरस है. लेकिन अब ये तेजी से बाघ, शेर, तेंदुआ जैसे बड़े जंगली मांसाहारी जीवों पर भी फैल रहा है. बाघों के लिए तो यह वायरस बेहद घातक साबित हो रहा है.
संक्रमित बाघ खो देता है मानसिक और शारीरिक नियंत्रण
हाल ही में मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में इस वायरस का बड़ा संक्रमण देखने को मिल चुका है. इस वायरस से बाघ मानसिक और शारीरिक नियंत्रण खो देते हैं, जिससे बाघों में कई गंभीर समस्याएं होती हैं. संक्रमित बाघ इंसानों या आबादी को देखकर डरना बंद कर देते हैं. उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है और शिकार करने की क्षमता भी खो देते हैं.
संक्रमण फैलने पर नहीं है पुख्ता इलाज
एक बार संक्रमण अगर हो गया, तो इसका कोई पुख्ता इलाज भी नहीं है. वन्य जीव में इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है. ये वायरस संक्रमित कुत्तों से सीधे संपर्क में आने से हवा के जरिए, एक ही जल स्रोत से पानी-पीने या संक्रमित जानवर का शिकार करने से बाघों तक पहुंच जाता है. इसके रोकथाम का एकमात्र प्रभावी तरीका जंगलों के आसपास रहने वाले घरेलू डॉग्स का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करना है.
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बांधवगढ़ में ज्यादा खतरा क्यों ?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वैक्सीनेशन का खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि बांधवगढ टाइगर रिजर्व में बाघों की एक बड़ी आबादी है. यहां बाघ एक जंगल से दूसरे जंगल में भी जाते हैं. बफर जोन और कोर जोन से लगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कई गांव हैं, जहां कुत्ते भी हैं. ऐसे में अगर कोई बाघ किसी जीव का शिकार करता है और उसे खाकर चला जाता है. फिर उसे कुत्ता खा लेता है और फिर बाघ आकर उसे खाता है, तो उससे भी संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है.