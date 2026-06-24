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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बचाने की तैयारी, 1500 डॉग्स को लगेगा वैक्सीन

उमरिया: कैनाइन डिस्टेंपर वायरस एक ऐसा वायरस है, जो बाघों के लिए घातक साबित हो रहा है. मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर से एक और बाघ की मौत हो गई है. जिसके बाद से इस वायरस से मरने वाले बाघों की संख्या कान्हा पार्क में अब तक 6 हो चुकी है. ऐसे में बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस वायरस से बचाव के लिए विशेष तैयारी की जा रही है. टाइगर रिजर्व अलर्ट मोड पर है और बाघों के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा है.

बाघों पर वायरस का खतरा

मध्य प्रदेश में इन दिनों बाघों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह से कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर नामक वायरस से बाघों की मौत हो रही है उसके बाद से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी अलर्ट मोड पर है. बाघों के व्यवहार पर लगातार निगरानी रख रहा है, क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाला इलाका है. यहां कोर जोन छोड़िए बफर जोन में भी बाघों की भरमार है. ऐसे में इस वायरस का खतरा इन बाघों पर भी बना हुआ है. जिसे देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन कोई भी गलती नहीं बरतना चाह रहा है. इसीलिए तेजी के साथ जंगल से लगे गांव के डॉग्स की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

कुत्तों को लगाया जा रहा है वैक्सीन (ETV Bharat)

1500 डॉग्स चिन्हित, लगेंगे वैक्सीन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. बाघों की लगातार निगरानी की जा रही है. उनके व्यवहार पर नजर रखा जा रहा है. साथ ही टाइगर रिजर्व के बफर और कोर से लगे 2 किलोमीटर तक के गांव वाले इलाके में टोटल 1500 डॉग्स चिन्हित किए गए हैं, जिनको वैक्सीन लगाई जानी है. इसमें हर तरह के डॉग्स शामिल किए गए हैं, फिर चाहे वो पालतू हो या आवारा."

शुरू हो गया वैक्सिनेशन

अनुपम सहाय बताते हैं कि "डॉग्स पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू भी हो चुका है और लगभग 400 डॉग्स का वैक्सीनेशन हो भी गया है. इसके लिए टीम बनाई गई है, जिन्हें पन्ना में ट्रेनिंग भी दिलवाई गई है. इसमें 5 टीम वर्क कर रही है. हर एक टीम में 5 लोग हैं और अगले 15 दिन में वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करना है. वैक्सीनेशन का कार्य तेजी के साथ चल रहा है. वैक्सीन लगने के बाद डॉग्स को एक बैंड लगा दिया जाता है, जिससे उनकी पहचान बनी रहे कि इस डॉग का वैक्सीनेशन हो चुका है."