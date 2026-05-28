बांधवगढ़ की जंगल वाली सिंघम, भीड़ ने घेरा लेकिन डटी रही, ऐसे मिला सम्मान
रेज ऑफिसर अंजू वर्मा ने विषम परिस्थितियों में दिखाया अदम्य साहस. टाइगर हमले में महिला की मौत के बाद बाघ की मौत का मामला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 11:14 AM IST
उमरिया: उमरिया जिले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है. वजह है हाल में हुई बाघ के मौत की घटना जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस दिन पहले बाघ ने महिला को मौत के घाट उतारा, फिर विवाद हुआ, भीड़ जमा हुई, तनाव बढ़ा, अधिकरियों को चोटें भी आईं और कुछ देर बाद खबर आती है कि बाघ की भी मौत हो गई है. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच डटी रही एक महिला अफसर, जो इस तनाव भरे माहौल में भी डरी नहीं, बल्कि डटी रही और अब उनकी इसी बहादुरी का सम्मान भी हो रहा है.
जंगल वाली 'सिंघम' का सम्मान
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "24 मई को पनपथा बफर परिक्षेत्र के ग्राम खेरवा टोला में रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच एक दुखद घटना घटित होती है, जिसमें एक बाघ ने घर में घुसकर एक महिला को मार डाला और एक अन्य व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही परिक्षेत्र अधिकारी पतौर रेंज अंजू वर्मा अपने स्टाफ सहित तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं, जिससे ग्राम पनपथा के खैरवा टोला में घायल व्यक्तियों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजा जा सके और घर के अंदर मौजूद बाघ के रेस्क्यू में सहयोग प्रदान किया जा सके."
घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला एवं पुरुष एकत्रित थे, स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी. इसी दौरान अचानक ग्रामीण आक्रोशित हो उठे, और मौके पर उपस्थित वनकर्मियों पर लाठी एवं पत्थरों से हमला कर दिया. इस हमले में कई वनकर्मी घायल हो गए और उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से हटना पड़ा. उग्र भीड़ ने परिक्षेत्र अधिकारी पतौर, अंजू वर्मा को लगभग 4 से 5 घंटे तक घेरे रखा और उनके साथ अभद्रता एवं मारपीट भी की गई.
भीड़ जमा थी, फिर भी डटी रहीं
लेकिन अंजू वर्मा ने विषम और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपने अदम्य साहस, धैर्य एवं सूझबूझ का परिचय दिया और उस तनाव भरे माहौल में भी ग्रामीणों से सतत संवाद बनाए रखा. उन्होंने प्रशासन एवं ग्रामीणों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर स्थिति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. साथ ही जनहानि स्थल पर मौजूद बाघ और स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए साहस का प्रदर्शन किया.
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डायरेक्टर ने किया सम्मान
बताया जा रहा है कि घटना के दौरान अनेक वनकर्मियों को ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अंजू वर्मा ने साहस का परिचय दिया. ग्रामीणों से सतत संवाद करती रहीं और अब उनके इसी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय ने उन्हें ₹25,000/- की सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया है.
कौन है अंजू वर्मा ?
अंजू वर्मा साल 2016 बैच की रेंज ऑफिसर हैं. अपने सेवाकाल में उन्होंने खवासा रेंज (साउथ सिवनी सामान्य वनमंडल) तथा शाहगढ़ रेंज (नॉर्थ सागर सामान्य वनमंडल) में सेवाएंं प्रदान की हैं. वर्तमान में वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर परिक्षेत्र में पदस्थ हैं.