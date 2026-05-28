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बांधवगढ़ की जंगल वाली सिंघम, भीड़ ने घेरा लेकिन डटी रही, ऐसे मिला सम्मान

उमरिया: उमरिया जिले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है. वजह है हाल में हुई बाघ के मौत की घटना जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस दिन पहले बाघ ने महिला को मौत के घाट उतारा, फिर विवाद हुआ, भीड़ जमा हुई, तनाव बढ़ा, अधिकरियों को चोटें भी आईं और कुछ देर बाद खबर आती है कि बाघ की भी मौत हो गई है. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच डटी रही एक महिला अफसर, जो इस तनाव भरे माहौल में भी डरी नहीं, बल्कि डटी रही और अब उनकी इसी बहादुरी का सम्मान भी हो रहा है.

जंगल वाली 'सिंघम' का सम्मान

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "24 मई को पनपथा बफर परिक्षेत्र के ग्राम खेरवा टोला में रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच एक दुखद घटना घटित होती है, जिसमें एक बाघ ने घर में घुसकर एक महिला को मार डाला और एक अन्य व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही परिक्षेत्र अधिकारी पतौर रेंज अंजू वर्मा अपने स्टाफ सहित तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं, जिससे ग्राम पनपथा के खैरवा टोला में घायल व्यक्तियों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजा जा सके और घर के अंदर मौजूद बाघ के रेस्क्यू में सहयोग प्रदान किया जा सके."

रेज ऑफिसर अंजू वर्मा अपने सहकर्मियों के साथ (ETV Bharat)

घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला एवं पुरुष एकत्रित थे, स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी. इसी दौरान अचानक ग्रामीण आक्रोशित हो उठे, और मौके पर उपस्थित वनकर्मियों पर लाठी एवं पत्थरों से हमला कर दिया. इस हमले में कई वनकर्मी घायल हो गए और उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से हटना पड़ा. उग्र भीड़ ने परिक्षेत्र अधिकारी पतौर, अंजू वर्मा को लगभग 4 से 5 घंटे तक घेरे रखा और उनके साथ अभद्रता एवं मारपीट भी की गई.

भीड़ जमा थी, फिर भी डटी रहीं