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बांधवगढ़ में पुरानी जिप्सी बैन, नए वाहनों से सफारी सुरक्षित, नजदीक से करें टाइगर के दीदार

टाइगर रिजर्व में अब BS-4 और BS-6 मानक वाले वाहनों को ही सफारी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि ये नियम 7 साल पहले लागू करने के लिए आदेश जारी किया गया था. लेकिन अब इस पर सख्ती से अमल करने के निर्देश पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ ने बांधवगढ़ प्रबंधन को दिए हैं.

उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 माह तक सफारी बंद रहने के बाद 01 अक्टूबर 2026 से फिर रौनक लौटेगी. पर्यटक कोर एरिया खुलने का इंतजार कर रहे हैं. बांधवगढ़ प्रबंधन ने 01 अक्टूबर से शुरू होने वाली टाइगर सफारी के लिए नए नियम निर्धारित किए हैं. इसके अनुसार अब BS-2 और BS-3 जिप्सी पर सफारी नहीं हो सकेगी.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जिप्सी वाहनों की जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है. जिप्सी संचालकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सभी जिप्सी के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है. पुराने सफारी वाहनों को लेकर नियमों का कड़ाई से पालन कराने की तैयारी है. वर्ष 2012 तक निर्मित बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी की जिप्सियों का संचालन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद नहीं किया जा सकेगा.

पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उठाए कदम

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय का कहना है "यह निर्णय वाहनों की सुरक्षा और निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. 01 अक्टूबर से बांधवगढ़ के कोर एरिया में पर्यटन सत्र शुरू होगा. इससे पहले पर्यटन क्षेत्र में प्रवेश करने वाली जिप्सियों के जरूरी दस्तावेज मंगाकर जांच की जा रही है. जिन बीएस-2 और बीएस-3 जिप्सियों का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुका है, उन्हें संचालन से बाहर किया जाएगा." नए पर्यटन सत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक को के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में पार्क प्रबंधन के सामने सुरक्षित और व्यवस्थित सफारी संचालन की चुनौती रहेगी.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (ETV BHARAT)

जिप्सी मालिकों को नए निर्देश जारी

नए पर्यटन सत्र से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप देने में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन जुटा है. गाइडों की व्यवस्था, सफारी संचालन और पर्यटकों की आवाजाही से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्तमान में करीब 252 जिप्सियां पंजीकृत हैं. इनमें 46 जिप्सियां बीएस-2 श्रेणी की हैं. नई जिप्सी चलने से पार्क के ऊबड़-खाबड़ स्थानों पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी.