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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ की मौत, कुएं में गिरने से गई जान

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक तेंदुए का शव कुएं से मिला है. तेंदुए की मौत कुएं में गिरकर डूबने से हुई है.

BANDHAVGARH LEOPARD DEATH
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 7:50 AM IST

2 Min Read
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शहडोल: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से एक तेंदुए की मौत हो गई है. जैसे ही इस घटना की सूचना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन को लगी, सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बांधवगढ़ प्रबंधन की टीम ने तेंदुए के शव को कुएं से निकाला.

बांधवगढ़ में तेंदुए की मौत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा परिक्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत महारोई गांव के राजस्व क्षेत्र में एक तेंदुए की मौत हो गई है. इस तेंदुआ की उम्र लगभग 4 वर्ष बताई जा रही है. बताया जा रहा है तेंदुआ कुएं में गिरा हुआ था और कुएं में गिरने की वजह से ही उसकी मौत हुई है. तेंदुए के कुएं में गिरने की सूचना बांधवगढ़ की टीम को दी गई, सूचना पर बीटीआर प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला.

Bandhavgarh Tiger Reserve
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कुएं में गिरकर डूबने से तेंदुए की मौत (ETV Baharat)

डॉग स्क्वाड से किया सर्च

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम ने शव को कुएं से बाहर निकाल कर निर्धारित एसओपी के अनुसार डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से सर्च कराया गया, इसके बाद वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी एवं पशु चिकित्सक की टीम ने मृत तेंदुए के शव का परीक्षण किया. शव परीक्षण के बाद मृत्यु का कारण कुएं में डूबना ही पाया गया. शव परीक्षण के बाद निर्धारित SOP के अनुसार क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया, NTCA प्रतिनिधि, तहसीलदार मानपुर, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, खंड पशु चिकित्सा अधिकारी, सरपंच पनपथा एवं अन्य वन अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में मृत तेंदुए के शव का शव दाह किया गया.

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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहायक ने बताया कि "एक तेंदुआ कुएं में गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है. शव को कुएं से निकालकर सभी जांच के बाद नियमानुसार उसका शव दाह कर दिया गया है. मौत की वजह कुएं में गिरना ही पाया गया है."

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