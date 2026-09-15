डॉलर कमाते हैं बांधवगढ़ के बाघ! विदेशी पर्यटकों को प्रभावित करने गाइड्स को स्पेशल ट्रेनिंग
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गाइड्स को इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग. विदेशी सैलानियों को हर कदम पर कर सकेंगे गाइड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 1:00 PM IST
उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में देश के साथ ही विदेश के पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं. विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ते देखकर टाइगर रिजर्व की खूबियों को सहज तरीके से दिखाने और बताने वाले गाइड्स की भूमिका भी अहम है. इसी को देखते हुए अब गाइड को और अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है. उद्देश्य यही है कि बांधवगढ़ को एक वर्ल्ड वाइड पहचान मिल सके. इसी दिशा में काम करते हुए अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अपने गाइड को इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें एक बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है.
ईको टूरिज्म बोर्ड की पहल
बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रोफेशनल बनाने की दिशा में ईको टूरिज्म बोर्ड मार्गदर्शन में शुरू किए गए 21 दिवसीय इंग्लिश स्पीकिंग गाइड प्रशिक्षण के प्रथम बैच का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया. पहले बैच में 35 गाइड्स ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया. बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व प्रबंधन के प्रशिक्षण शिविर में कुल 105 गाइड्स एवं पर्यटन कार्यालय स्टाफ को 35-35 के तीन बैचों में प्रशिक्षित किया जाना है.
पिछले साल 31 हजार विदेशी पर्यटक आए
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय गाइड के ट्रेनिंग के पहले बैच के समापन सत्र में शामिल हुए और गाइड्स को प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा "पिछले पर्यटन वर्ष में 31,000 से अधिक विदेशी पर्यटकों ने बांधवगढ़ का भ्रमण किया है. ऐसे में गाइड्स का अंग्रेजी में आत्मविश्वास से संवाद करना, बांधवगढ़ की वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगा. गाइड सिर्फ अनुवादक नहीं, बल्कि बांधवगढ़ की कहानी के ब्रांड एम्बेसडर हैं. इंग्लिश में संवाद के लिए झिझक को समाप्त करना सबसे जरूरी है."
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गाइड्स को इंग्लिश स्पीकिंग सामग्री
गाइड्स ने भी इस मॉड्यूल को बहुत ही व्यावहारिक और रोचक बताया. विशेष रूप से पर्यटकों से संवाद, वन्यजीवों की जानकारी को अंग्रेजी में प्रस्तुत करना, उच्चारण और इंटरप्रिटेशन स्किल्स पर दिया गया. प्रशिक्षण में गाइड्स को डिजिटल कंटेंट एक्सेस, मोबाइल ऐप और अध्ययन सामग्री भी प्रदान की गई. इससे वे कक्षा के बाद भी नियमित अभ्यास कर अपनी अंग्रेजी को और बेहतर बना सकेंगे.
ट्रेनिंग दे रही अहमदाबाद की तेजस्विनी रायजादा ने कहा "पहला बैच बहुत ही उत्साही और सीखने के प्रति समर्पित रहा. गाइड्स का जंगल के प्रति ज्ञान अद्भुत है, अब उसी ज्ञान को अंग्रेजी में और बेहतर अंदाज में बयां करने की कला उन्होंने सीख ली है."