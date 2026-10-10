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बांधवगढ़ की डॉटी ने जंगल को कहा अलविदा, पीछे छूट गए दो नन्हें शावक

प्रसिद्ध बाघिन डॉटी की मौत ( AFP )

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वन्य जीव प्रेमी को मायूस कर दिया. रिजर्व के प्रसिद्ध बाघिन डॉटी अब इस दुनिया में नहीं रही. मानपुर बफर रेंज के मझखेता बीट में गश्त के दौरान उसका शव मिलने से वन विभाग में हलचल मच गई. लेकिन इस घटना का सबसे संवेदनशील पहलू डॉटी के वे दो शावक हैं जो अब मां के बिना जंगल में विचरण कर रहे हैं. करीब 15 से 16 माह के इन शावकों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग सतर्क है.

गश्त के दौरान दोपहर बाद एक मादा बाघ का शव दिखाई दिया

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय ने बताया कि 9 अक्टूबर को मानपुर बफर रेंज के मझखेता बीट में हाथियों की मदद से गश्त की जा रही थी. इसी दौरान दोपहर बाद एक मादा बाघ का शव दिखाई दिया. इसकी जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और राष्ट्रीय वन संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) के अनुसार घटनास्थल को घेरकर सुरक्षित किया गया. घटना के बाद वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू कर दी शाम को डॉग स्क्वाड की मदद से अमृत बाघिन और घटनास्थल के आसपास सघन तलाशी ली गई. इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि सामने नहीं आई. प्रसिद्ध बाघिन डॉटी की मौत (ETV Bharat) बांधवगढ़ से भागा जंगली हाथी, 5 दिन में तय किया 100 किमी का सफर, वन विभाग की नींद उड़ी डॉ. अनुपम सहाय ने बताया कि 10 अक्टूबर को सक्षम वन्यजीव के स्वास्थ्य अधिकारी और विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी के दल ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया. पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई. जांच के लिए आवश्यक नमूने भी एकत्र किए गए हैं जिन्हें विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है.