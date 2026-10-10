बांधवगढ़ की डॉटी ने जंगल को कहा अलविदा, पीछे छूट गए दो नन्हें शावक
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध बाघिन डॉटी की मौत. डॉटी के वे दो शावक अब मां के बिना जंगल में विचरण कर रहे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:45 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वन्य जीव प्रेमी को मायूस कर दिया. रिजर्व के प्रसिद्ध बाघिन डॉटी अब इस दुनिया में नहीं रही. मानपुर बफर रेंज के मझखेता बीट में गश्त के दौरान उसका शव मिलने से वन विभाग में हलचल मच गई. लेकिन इस घटना का सबसे संवेदनशील पहलू डॉटी के वे दो शावक हैं जो अब मां के बिना जंगल में विचरण कर रहे हैं. करीब 15 से 16 माह के इन शावकों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग सतर्क है.
गश्त के दौरान दोपहर बाद एक मादा बाघ का शव दिखाई दिया
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय ने बताया कि 9 अक्टूबर को मानपुर बफर रेंज के मझखेता बीट में हाथियों की मदद से गश्त की जा रही थी. इसी दौरान दोपहर बाद एक मादा बाघ का शव दिखाई दिया. इसकी जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और राष्ट्रीय वन संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) के अनुसार घटनास्थल को घेरकर सुरक्षित किया गया. घटना के बाद वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू कर दी शाम को डॉग स्क्वाड की मदद से अमृत बाघिन और घटनास्थल के आसपास सघन तलाशी ली गई. इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि सामने नहीं आई.
डॉ. अनुपम सहाय ने बताया कि 10 अक्टूबर को सक्षम वन्यजीव के स्वास्थ्य अधिकारी और विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी के दल ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया. पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई. जांच के लिए आवश्यक नमूने भी एकत्र किए गए हैं जिन्हें विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है.
निर्धारित SOP के अनुसार परीक्षण के बाद शव दहन किया गया
वन विभाग के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान प्राथमिक दृष्टिया बाघिन की मौत का कारण प्राकृतिक पाया गया है. हालांकि विस्तृत जांच के लिए प्रयोगशाला से मिलने वाली रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी. निर्धारित SOP के अनुसार समिति की मौजूदगी में शव परीक्षण के बाद शव दहन की प्रक्रिया भी की गई. डॉटी की मौत के बाद उसके दोनों शावकों की स्थिति सबसे अधिक ध्यान खींच रही है. लगभग 15 से 16 माह की उम्र के दोनों शावक मां से अलग होकर जंगल में विचरण करते हुए पाए गए हैं. अब वन विभाग उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है.
प्रबंधन का प्रयास है कि दोनों शावकों को विचरण क्षेत्र और उनकी स्थिति की निगरानी करते हुए जरूरत के अनुसार कदम उठाए जाए. जंगल में मां का साथ छूटने के बाद उनकी गतिविधियों पर नजर रखना वन विभाग के लिए महत्वपूर्ण हो गया है. बांधवगढ़ की पहचान यहां के बाघों और उनकी अनूठी कहानियों से जुड़ी है. डॉटी की मौत से वन्यजीव प्रेमियों में मायूसी है लेकिन अब सबकी निगाहें उनके दोनों शावकों पर टिकी हैं.