ETV Bharat / state

बांधवगढ़ में 6 माह के तेंदुए का शिकार बाघ ने किया या तेंदुए ने? मौके पर दोनों के पगमार्क

बांधवगढ़ में 6 माह के तेंदुए का शिकार ( Getty Image )