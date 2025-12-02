बांधवगढ़ में 6 माह के तेंदुए का शिकार बाघ ने किया या तेंदुए ने? मौके पर दोनों के पगमार्क
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेंदुआ शावक का शव मिलने के बाद जांच जारी. तस्करों द्वारा शिकार की आशंका नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 2:18 PM IST
उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेंदुए के शावक की मौत की जांच शुरू कर दी गई है. टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम ने डॉग स्क्वायड की मदद से मौके पर जांच की लेकिन फिलहाल मौत के कारण का पता नहीं चल सका है. आशंका जताई जा रही है कि कहीं शावक को किसी बाघ या तेंदुए ने तो नहीं मार डाला. क्योंकि घटनास्थल पर बाघ व तेंदुए के पगमार्क मिले हैं.
गश्ती दल ने तेंदुए का शव देख सूचना दी
मृत तेंदुआ शावक की उम्र लगभग 6 माह बताई जा रही है. ये मेल है या फीमेल, ये पता नहीं चल सका है. तेंदुआ की मौत मानपुर बफर वनपरिक्षेत्र के मझखेता बफर कक्ष क्रमांक पीएफ 356 बीट परहुई है. इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर टाइगर रिजर्व की टीम पहुंची. आसपास की जगह की बारीकी से जांच की गई. तेंदुए का का शव मिलने की जानकारी टाइगर रिजर्व प्रबंधन को गश्ती दल ने दी थी.
तस्करी का मामला नहीं लगता
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया "तेंदुए की मौत की खबर मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया. डॉग स्क्वायड की सहायता से घटनास्थल और उसके आसपास के वन क्षेत्र की सघन छानबीन की गई, हालांकि घटनास्थल पर कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली है. तेंदुए के शावक का पोस्टमार्टम वन्य जीव चिकित्सकों ने किया है. आवश्यक नमूने भी एक्सपर्ट ने कलेक्ट किए हैं. जांच की जा रही है."
- सड़क पर मिला तेंदुए का शावक, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, बछिया को उतार चुका है मौत के घाट
- रेस्क्यू के बाद तेंदुआ शावक की मौत, शरीर पर चोट के निशान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज
शावक तेंदुआ के शरीर के अंग बरामद
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेंदुए के शावक के शव के पास वयस्क तेंदुए के पगमार्क मिले हैं. शावक तेंदुआ का सिर, पूंछ और पैर का हिस्सा और आंख का कुछ भाग मौके पर जब्त किया गया है. शरीर के और हिस्से लगता है वन्य प्राणी द्वारा खाया गया है.
मौके के आसपास बाघ और तेंदुआ के पगमार्क मिलने से आशंका है कि इन्हीं उसका शिकार किया होगा. मृत तेंदुआ शावक का अंतिम संस्कार नियम के मुताबिक किया गया है. इस दौरान क्षेत्र संचालक, नायब तहसीलदार, एनटीसीए के प्रतिनिधि, वन्य जीव विशेषज्ञ और अन्य लोग मौजूद रहे.