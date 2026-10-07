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बांधवगढ़ से भागा जंगली हाथी, 5 दिन में तय किया 100 किमी का सफर, वन विभाग की नींद उड़ी

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाहर निकलकर कॉलर वाला जंगली हाथी लगातार अपना क्षेत्र बदल रहा है. टाइगर रिजर्व से निकलने के बाद हाथी सामान्य वन मंडल और वन विकास निगम के जंगलों से होते हुए अब तक 100 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर चुका है. पांचवें दिन उसकी मौजूदगी दर्रहा फाटक के आसपास के जंगल क्षेत्र में बनी हुई है. पिछले दो दिनों से हाथी इसी इलाके में घूम रहा है.

हाथी की लगातार मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग के साथ रेलवे और बिजली विभाग भी अलर्ट मोड पर है. 50 अधिकारी कर्मचारी हाथी की गतिविधियों की निगरानी में लगाए गए हैं. कॉलर के जरिए हाथी की लोकेशन पता करके आसपास के क्षेत्र में टीमों को सक्रिय किया जा रहा है.

दर्रहा फाटक क्षेत्र में पहुंचने के दौरान हाथी खेतों में भी गया जहां फसलों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी सामने आई है. वन विभाग की टीम हाथी की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सतर्कता बरतने की अपील कर रही है. ग्रामीणों को हाथी की मौजूदगी वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने और अकेले जंगल या खेत की ओर नहीं जाने की सलाह दी जा रही है.

क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "कॉलर वाले हाथी की लगातार निगरानी की जा रही है. संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं. हाथी की सुरक्षा निगरानी के साथ ग्रामीण, रेलवे यातायात और अन्य लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है."

दर्रहा फाटक के आसपास हाथी की मौजूदगी ने रेलवे की चिंता भी बढ़ा दी है. वन विभाग ने रेलवे प्रबंधन को हाथी की लोकेशन और मोमेंट की जानकारी दी है. रेलवे को सतर्क करते हुए ट्रैक के आसपास निगरानी बढ़ाई गई है. आवश्यकता के अनुसार इस क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों की गति नियंत्रित रखने की व्यवस्था की जा रही है ताकि हाथी के अचानक ट्रैक के आसपास आने की स्थिति में किसी दुर्घटना की आशंका न रहे.

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हाथी की सुरक्षा और ग्रामीणों की जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग भी वन विभाग के संपर्क में है हाथी की मौजूदगी वाले इलाकों में आवश्यकता के अनुसार बिजली सप्लाई बंद की जा रही है. विभाग का उद्देश्य हाथी के बिजली लाइन के संपर्क में आने की संभावना को रोकना है.