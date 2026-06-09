टाइगर के गढ़ में मर गया बायसन, आखिर क्या रही मौत की वजह?
उमरिया में फेंसिंग तार में फंसी थी मादा बायसन, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में हुई मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 10:36 PM IST
उमरिया: बांधगवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बायसन की मौत हो गई. बायसन के फेंसिंग में फंसे होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और उसे इलाज के लिए जाया गया. रास्ते में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद बायसन के शव का पोस्टमार्टम किया गया. इसके बाद उसका दाह संस्कार कर दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
मादा बायसन बार-बार झटक रही थी पैर
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कटनी वन मंडल के परिक्षेत्र बड़वारा के बीट करेला से लगे हुए ग्राम उटिन में बायसन की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि स्थानीय कृषक गणेश प्रसाद कुशवाहा के खेत में एक बायसन के तार फेंसिंग में फंसे होने की सूचना मिली. जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग ने पाया कि मादा बायसन जमीन पर लेटी हुई थी, जो बार-बार अपनी पैर झटक रही थी.
ग्रामीणों की मदद से फेंसिग तार से बायसन को निकाला
ग्रामीणों और स्थानीय कटनी वन मंडल के कर्मचारियों ने मादा बायसन को फेंसिंग तार से निकाला. जिसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. रिजर्व के वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी ने घायल बायसन को आवश्यक उपचार दिया. जिसके बाद बायसन को आगे के उपचार के लिए मगधी परिक्षेत्र के बहेरहा बाड़ा ले जाने की तैयारी की गई.
रास्ते में बायसन ने तोड़ा दम
प्राथमिक उपचार के बाद जब बायसन को मगधी परिक्षेत्र ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई. इसके बाद बहेरहा बाड़े के समीप ही उसका पोस्टमार्टम परीक्षण संपन्न किया गया और उसका शवदाह कर दिया गया.
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जांच के लिए भेजे गए अंगों के सैंपल्स
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं "पोस्टमार्टम के दौरान सभी लिम्फ नोड्स अपनी साइज से बड़े पाए गए, जो क्रॉनिक बीमारी की ओर इंगित करता है. पोस्टमार्टम परीक्षण के दौरान समस्त अंगों से आवश्यक सैंपल्स लिए गए है, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है."