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करीब 100 बरस बाद बांधवगढ़ के जंगलों में लौटा बारहसिंगा, 48 से बढ़कर 65 हुआ कुनबा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बारहसिंगों की संख्या 48 से बढ़कर 65 हुई ( ETV Bharat )

उमरिया: जंगल की खूबसूरती सिर्फ बाघों की दहाड़ से नहीं बल्कि उसमें विचरण करने वाले हर वन्य जीव से होती है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में कभी बारहसिंगों की मौजूदगी प्राकृतिक विरासत का अहम हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ यह खूबसूरत वन्य जीव यहां से विलुप्त हो गया. करीब एक शताब्दी (100 साल) बाद अब उसकी वापसी ने बांधवगढ़ के संरक्षण इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है. कान्हा टाइगर रिजर्व से लाये गए 48 बारहसिंगों से शुरू हुआ सफर अब 65 तक पहुंच चुका है.

1969 में कान्हा टाइगर रिजर्व में बारहसिंगों की संख्या रह गई थी 66