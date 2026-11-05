करीब 100 बरस बाद बांधवगढ़ के जंगलों में लौटा बारहसिंगा, 48 से बढ़कर 65 हुआ कुनबा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फल फूल रहे बारहसिंगा, पुनर्स्थापना अभियान लाया रंग, कान्हा टाइगर रिजर्व से आये बारहसिंगों की अब नई पीढ़ी. रिपोर्ट तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:22 PM IST
उमरिया: जंगल की खूबसूरती सिर्फ बाघों की दहाड़ से नहीं बल्कि उसमें विचरण करने वाले हर वन्य जीव से होती है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में कभी बारहसिंगों की मौजूदगी प्राकृतिक विरासत का अहम हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ यह खूबसूरत वन्य जीव यहां से विलुप्त हो गया. करीब एक शताब्दी (100 साल) बाद अब उसकी वापसी ने बांधवगढ़ के संरक्षण इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है. कान्हा टाइगर रिजर्व से लाये गए 48 बारहसिंगों से शुरू हुआ सफर अब 65 तक पहुंच चुका है.
1969 में कान्हा टाइगर रिजर्व में बारहसिंगों की संख्या रह गई थी 66
मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा अपनी आकर्षक कद काठी और नर के सिर पर विकसित होने वाले अनेक शाखाओं वाली सीगों के कारण अलग पहचान रखता है. हाई ग्राउंड बारहसिंगा प्रमुख रूप से घास के मैदाने आर्द्रभूमि और जलस्रोतों के आसपास रहना पसंद करता है. इस प्रजाति के संरक्षण की चुनौती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1969 में कान्हा टाइगर रिजर्व में इसकी संख्या घटकर लगभग 66 रह गई थी.
ऐसे समय में मध्य प्रदेश वन विभाग ने संरक्षण आवास विकास और नियमित निगरानी के जरिए इस प्रजाति को विलुप्त के संकट से उबारने का प्रयास किया. कान्हा में मिली सफलता के बाद बारहसिंगों को दूसरे उपयुक्त संरक्षित क्षेत्र में बसाने की योजना तैयार की गई ताकि उसकी आबादी का विस्तार हो और किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके.
मध्य प्रदेश वन विभाग ने राज्य वन अनुसंधान संस्थान की मदद से बारहसिंगों की पुनर्स्थापना की
बांधवगढ़ में बारहसिंगों की पुनर्स्थापना के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग ने राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के वैज्ञानिक सहयोग से आवास की उपयुक्तता का अध्ययन कराया. मगधी क्षेत्र के घास के मैदान, भोजन, पानी और प्राकृतिक परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यहां बारहसिंगों को बसाने की पहल की गई.
बांधवगढ़ में 48 बारहसिंगों के साथ पुनर्स्थापना अभियान शुरू हुआ
26 मार्च 2023 को कान्हा से पहले चरण में 37 बारहसिंगों को विशेष वाहनों के माध्यम से बांधवगढ़ लाया गया. मार्च 2024 में दूसरे चरण के तहत 11 बारहसिंगों को स्थानांतरित किया गया. इस तरह कुल 48 बारहसिंगों के साथ पुनर्स्थापना अभियान आगे बढ़ा. नए वातावरण में उन्हें अनुकूल होने का अवसर दिया गया और उनके स्वास्थ्य तथा व्यवहार की लगातार निगरानी की गई.
2026 में बारहसिंगों की संख्या बढ़कर 65 तक पहुंच गई
वन्य जीव संरक्षण में असली सफलता केवल किसी प्रजाति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना नहीं बल्कि वहां उसकी आबादी को बढ़ाते देखना है. बांधवगढ़ में बारहसिंगों की भोजन जल उपलब्धता स्वास्थ्य और प्रजनन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया. उसकी सुबह और शाम नियमित गणना भी की जाती रही. इस प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया. वर्ष 2025 में बारहसिंगों की संख्या 56 दर्ज की गई जबकि 2026 में यह बढ़कर 65 पहुंच गई. यह नए आवास में उनके अनुकूलन और प्रजनन की दिशा में उत्साहजनक संदेश है.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय के नेतृत्व में बारहसिंगों के संरक्षण और पुनर्स्थापना से जुड़े प्रयासों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस अभियान में प्रयुक्त आवास, नियमित निगरानी, स्वास्थ्य प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है. बारहसिंगों की बढ़ती संख्या इस दिशा में हुई प्रगति को दर्शाती है. हालांकि, दीर्घकालीन सफलता के लिए इस आबादी को सुरक्षित रखना और प्रकृति परिस्थितियों के अनुरूप उसका विस्तार सुनिश्चित करना जरूरी होगा.
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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "जंगली हाथियों की मौजूदगी के कारण बारहसिंगों की सुरक्षा भी चुनौती रही. इसे ध्यान में रखते हुए बाहरी सुरक्षा मजबूत की गई और सौर ऊर्जा आधारित फेंनिशिंग लगाई गई. नवजात की सुरक्षा के लिए सांपों और अजगर के प्रवेश की आशंका कम करने के विशेष इंतजाम किए गए.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया मगधी के अलावा मिली और जोगीवाड़ा के घास के मैदान को भी बारहसिंगों के संभावित अनुकूल आवास के रूप में चिन्हित किया गया है. भविष्य में इन क्षेत्रों में घास के मैदाने को जोड़ने आर्द्रभूमि विकसित करने और भोजन पानी की उपलब्धता बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा.