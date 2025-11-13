ETV Bharat / state

टाइगर रिजर्व से निकलर गांव में घुसा बाघ, जैसे कह रहा हो लो देख लो जी भर के

छत पर चढ़कर लोगों ने किया बाघ का दीदार, कई दहशत में घरों में दुबके, फिर गांव से जंगल लौटा बाघ

BANDHAVGARH TIGER ENTERS VILLAGE
पनपथा बफर जोन के पास चंसुरा गांव का मामला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 4:56 PM IST

उमरिया : जिस बाघ का दीदार करने लोग जंगल सफारी करते हैं, वहीं अगर घर के सामने आ जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही मंजर था उमरिया जिले के एक गांव का जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक बाघ घुस आया, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. आलम ये रहा कि बाघ को देखने कुछ लोग घरों की छत पर चढ़ गए, तो कुछ घरों में दुबक गए. कुछ लोग बाघ के फोटो और वीडियो बनाते रहे और बाघ भी कुछ देर इतमिनान से खड़ा रहा, जैसे खुद कह रहा हो, लो मैं आ गया.

पनपथा बफर जोन के पास चंसुरा गांव का मामला

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर क्षेत्र के पास स्थित चंसुरा गांव है, जहां सुबह-सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव में एक टाइगर को देखा गया. ग्रामीणों ने बताया कि बाघ ने दो मवेशियों का शिकार भी किया है, और गांव के बीचो-बीच पहुंच गया. ये इलाका वहां के रहने वाले विष्णु साहू और सुरेश साहू के घरों से महज कुछ मीटर की दूरी पर है, जहां बाघ लगातार घूमता रहा.

टाइगर रिजर्व से निकलर गांव में घुसा बाघ (Etv Bharat)

बाघ के गांव में घुस जाने से गांव में दहशत का माहौल बन गया, लोगों ने सुरक्षा के डर से अपने घरों के बाहर ही निकलना बंद कर दिया.

हाथी और जेसीबी से खदेड़ने की कोशिश

गांव में बाघ के घुसने की सूचना मिलते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम भी गांव में पहुंच गई. उपवन मंडल अधिकारी पनपथा और ताला के नेतृत्व में वन विभाग की टीम और पुलिस ने हाथी और जेसीबी मशीन के माध्यम से बाघ को जंगल की ओर सुरक्षित खदेड़ने की कोशिश की, जिससे बाघ जंगल की ओर चला जाए.

BANDHAVGARH TIGER ENTERS VILLAGE
हाथी और जेसीबी से बाघ खदेड़ने की कोशिश (Etv Bharat)

कुछ देर बाद जंगल में लौट गया बाघ

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया, '' बाघ के गांव में घुसने की सूचना मिलते ही बांधवगढ़ की टीम वहां मौके पर पहुंच गई थी, अब बाघ गांव से बाहर चला गया है.''

