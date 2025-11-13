ETV Bharat / state

टाइगर रिजर्व से निकलर गांव में घुसा बाघ, जैसे कह रहा हो लो देख लो जी भर के

पनपथा बफर जोन के पास चंसुरा गांव का मामला ( Etv Bharat )

उमरिया : जिस बाघ का दीदार करने लोग जंगल सफारी करते हैं, वहीं अगर घर के सामने आ जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही मंजर था उमरिया जिले के एक गांव का जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक बाघ घुस आया, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. आलम ये रहा कि बाघ को देखने कुछ लोग घरों की छत पर चढ़ गए, तो कुछ घरों में दुबक गए. कुछ लोग बाघ के फोटो और वीडियो बनाते रहे और बाघ भी कुछ देर इतमिनान से खड़ा रहा, जैसे खुद कह रहा हो, लो मैं आ गया. पनपथा बफर जोन के पास चंसुरा गांव का मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर क्षेत्र के पास स्थित चंसुरा गांव है, जहां सुबह-सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव में एक टाइगर को देखा गया. ग्रामीणों ने बताया कि बाघ ने दो मवेशियों का शिकार भी किया है, और गांव के बीचो-बीच पहुंच गया. ये इलाका वहां के रहने वाले विष्णु साहू और सुरेश साहू के घरों से महज कुछ मीटर की दूरी पर है, जहां बाघ लगातार घूमता रहा. टाइगर रिजर्व से निकलर गांव में घुसा बाघ (Etv Bharat)