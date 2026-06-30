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कल से 3 महीने के लिए बंद होगी बांधवगढ़ की टाइगर सफारी, कोर जोन में जाने पर लगेगी पाबंदी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून अवधि के दौरान टाइगर रिजर्व के सभी कोर पर्यटन क्षेत्र 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पर्यटकों के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे, इस दौरान कोर एरिया में किसी भी तरह की सफारी नहीं होगी. मानसून में सफारी बंद करने का प्रमुख कारण यह होता है कि टाइगर समेत कई वन्य जीवों के लिए ये समय प्रजनन का होता है. ऐसे में उन्हें इंसानी दखल से बचाया जाता है. साथ ही कोर जोन के कई क्षेत्रों में पानी भरने से सफारी करना संभव नहीं होता.''

उमरिया : टाइगर लवर्स के लिए बांधवगढ़ से बड़ा अपडेट है. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सफारी अब 3 महीनों के लिए बंद होने जा रही है. 1 जुलाई से लेकर अगले तीन महीने तक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन की सफारी पर ब्रेक लग जाएगा. हालांकि, पर्यटक बारिश के मौसम में यहां बफर जोन सफारी करने और लग्जरी रिजॉर्ट्स में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आ सकते हैं.

मानसून सीजन में जारी रहेगी बफर जोन की सफारी

मानसून सीजन में 1 जुलाई से 30 सितंबर के बाद कोर एरिया में पर्यटन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा लेकिन अगर आप बाघ देखने के शौकीन हैं और मानसून सीजन का मजा लेना चाहते हैं, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में सफारी संचालित रहेगी. पर्यटकों के लिए बफर क्षेत्र खुले रहेंगे और सफारी गतिविधियां नियमित रूप से संचालित होती रहेंगी. यहां आकर आप लग्जरी रिसॉर्ट्स और होटलों में ठहर कर रिलेक्स कर सकते हैं. ये पूरे वर्ष चालू रहते हैं.

बफर जोन में भी अक्सर दिख जाते हैं कई वन्य जीव (Etv Bharat)

बांधवगढ़ के बफर में भी दिख जाते हैं टाइगर

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ कहा जाता है, और यहां बाघों की तादाद बहुत ज्यादा है. इनकी संख्या का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उमरिया जिले के अलावा शहडोल और अनूपपुर में के भी सामान्य जंगलों यानी बफर एरयि में भी कई बार टाइगर दिख जाता है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या की वजह से बफर क्षेत्र में भी बाघों का मूवमेंट बना रहता है, और कई बाघ तो बफर क्षेत्र में अपनी टेरिटरी भी बना चुके हैं, ऐसे में बांधवगढ़ एक ऐसी जगह है, जहां मानसून सीजन में भी टाइगर दिखने की संभावना रहती है.

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क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' इस दौरान बफर क्षेत्र में निर्धारित समय सारणी और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार हर दिन सफारी संचालित की जाएगी, पर्यटक अग्रिम बुकिंग के माध्यम से सफारी का लाभ उठा सकते हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जिन बफर क्षेत्र में सफारी संचालित होगी उसमें पनपथा बफर, धमोखर बफर, और ज्वालामुखी बफर हैं.'' इसके अलावा मानसून सीजन में जोहिला फॉल, खोहरा फॉल, जैसे अद्भुत प्राकृतिक स्थल बेहतर प्रबंधन व्यवस्था और वर्षा ऋतु में भी उपलब्ध पर्यटन मार्ग इन क्षेत्रों को विशेष बनाते हैं.