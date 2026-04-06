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महुआ चोर बाघ! बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में ग्रामीण के सामने से भरा थैला ले भागा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाघ गजब हैं. जंगल में महुआ बीनकर थैले में रखकर किसान थोड़ा सुस्ताने लगा तो बाघ ने अपना काम कर दिया.

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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का बाघ (SOCIAL MEDIA)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
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शहडोल : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाघ अक्सर चर्चा में रहते हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाघों की पहचान पूरी दुनिया में है. लोग दूर-दूर से इन बाघों को देखने पहुंचते हैं. ये बाघ अपने अलग-अलग अंदाज की वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. अब 'महुआ चोर' बाघ चर्चा में है. ये बाघ महुए से भरा थैला मुंह में दबाकर ले भागा. इसका वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है.

बाघ को देखकर भी नहीं डरा ग्रामीण

वीडियो में दिख रहा है कि एक बाघ बैठा है. वह थोड़ा इधर-उधर देखता है और फिर महुए के पेड़ के नीचे महुए से भरा थैला मुंह में दबा ले गया. खास बात ये है कि पास में ही महुआ बीनने वाला ग्रामीण मौजूद था लेकिन टाइगर ने उसकी परवाह नहीं की और न ही ग्रामीण ने बाघ से दूरी बनाने की सोची. मौके पर पास में ही पर्यटकों की जिप्सी भी नजर आ रही है. वीडियो को देखकर लोग बाघ को अब "महुआ चोर बाघ" बताकर मजे ले रहे हैं.

बांधवगढ़ के जंगल में ग्रामीण के सामने से भरा थैला ले भागा बाघ (SOCIAL MEDIA)

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन की घटना

ये वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का है. जहां एक व्यक्ति बड़े आराम से महुआ बीन रहा था. महुआ बीनकर उसने उन्हें एक थैले में रखा. ग्रामीण और महुआ बीनने लगता है. तभी अचानक जंगल की ओर से एक बाघ आ जाता है. वह पहले थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर माहौल समझता है, और फिर उस थैली को अपने मुंह में दबाकर वहां से चल देता है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं "ये बांधवगढ़ का ही वीडियो है. इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है. ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है, बाघ की सर्चिंग भी की जा रही है."

वीडियो देखकर ग्रामीण दहशत में

वहीं, इस वीडियो को देखकर ग्रामीण दहशत में भी आ गए हैं. क्योंकि आदिवासी इलाकों में काफी ग्रामीण सुबह से महुआ बीनने के लिए तड़के अपने घर से जंगल के लिए निकल जाते हैं. सुबह 10 बजे तक महुआ बीनकर ग्रामीण अपने घर पहुंचते हैं. इसके बाद महुए को धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है. वन विभाग ने ग्रामीणों से सावधान रहने को कहा है.

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