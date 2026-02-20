ETV Bharat / state

बाघों के गढ़ बांधवगढ़ में गिद्धों की अहम भूमिका, फिर शुरू हुई वल्चर्स काउंटिंग

पूरे जोश से गिद्धों की गणना में जुटा वन अमला ( Etv Bharat )

उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर गिद्धों की गणना शुरू कर दी गई है, तीन दिवसीय गिद्ध गणना का ये पहला दिन है, जिसे लेकर वन्य कर्मी भी काफी उत्साहित नजर आए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहले ही दिन कई गिद्ध देखे गए हैं, जो काफी अच्छा संकेत माना जा रहा है. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक वाइल्ड लाइफ ईकोसिस्टम में गिद्धों की एक अहम भूमिका होती है. इसलिए इनकी गिनती करना भी बेहद जरूरी होता है.

मोबाइल ऐप से सीधी डाटाबेस में गिद्धों की जानकारी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन दिवसीय गिद्धों की गणना मोबाइल ऐप Epicollect5 के माध्यम से की जा रही है. इस ऐप के माध्यम से गिद्धों की जानकारी सीधे डाटाबेस में दर्ज हो रही है, और इसी को लेकर माना जा रहा कि इस बार गिद्धों की संख्या के सटीक आंकड़े आने की संभावना है.

पहले ही दिन दिखे कई प्रजातियों के गिद्ध (Bandhavgarh national park)

इस तरह हो रही गिद्धों की गणना

20 फरवरी से गिद्धों की गणना शुरू कर दी गई है, जो 22 फरवरी तक चलेगी. इस तीन दिवसीय गणना कार्यक्रम में वन विभाग के कर्मचारी गिद्धों की तस्वीर ले रहे हैं, और उनकी जीपीएस लोकेशन भी दर्ज कर रहे हैं. जीपीएस कॉर्डीनेट्स व अन्य जानकारियों के साथ इन तस्वीरों को मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जा रहा है.