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बाघों के गढ़ में खतरनाक बीमारी की एंट्री? टाइगर्स के बाद बांधवगढ़ में मादा हाथी की दर्दनाक मौत

टाइगर्स के बाद बांधवगढ़ में मादा हाथी की दर्दनाक मौत ( Etv Bharat )

प्रारंभिक सूचना के मुताबिक मादा हाथी में मृत्यु से पूर्व दस्त (Diarrhoea) के लक्षण पाए गए थे. बाद में मल द्वार से खून का प्रवाह भी देखा गया था. इसके बाद हथिनी जमीन पर लेटी और फिर उठी नहीं, उसने वहीं दम तोड़ दिया. जबलपुर से आए वन्य जीव चिकित्सकीय दल व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के चिकित्सक ने जो रिपोर्ट दी है, उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर यह मामला संभावित एन्थ्रेक्स (Anthrax) से संबंधित प्रतीत हो रहा है.

उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की मौत के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. टाइगर्स की लगातार मौत के बाद अब एक मादा हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है. ये हाथी कोई और नहीं बल्कि कैंप की हथिनी गायत्री है, जो कुछ दिनों से बीमारी चल रही थी और बुधवार को अचानक उसकी मौत हो गई.

कई दिनों से बीमार चल रही थी मादा हाथी (Etv Bharat)

क्या है एंथ्रेक्स बीमारी?

एंथ्रेक्स एक बेहद खतरनाक और संक्रामक बीमारी है जो Bacillus anthracis नामक बैक्टीरिया से होती है. एंथ्रेक्स बीमारी मुख्य रूप से पशुओं में होती है और संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से दूसरों को हो जाती है. इसमें पशुओं को तेज बुखार के साथ, श्वास संबंधी परेशानी को जन्म देती है, जिसके साथ मुंह, नाक, मल द्वार आदि से खून आना और अचानक मृत्यु जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं.

SOP के अनुसार किया गया शव दाह (Etv Bharat)

SOP के अनुसार किया गया शव दाह

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप संचालक योहान कटारा ने बताया है, '' एंथ्रेक्स की संभावना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टि से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट एलीफेंट प्रभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया गया. SOP के अनुसार आवश्यक समिति गठन कर संक्रमण के जोखिम को ध्यान में रखते हुए SOP के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मादा हाथी के शव का वैज्ञानिक व सुरक्षित शवदहन किया गया, जिससे रोग के संभावित प्रसार को रोका जा सके.''

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शव दहन के दौरान SOP अनुसार क्षेत्र संचालक महेंद्र प्रताप सिंह, NTCA के प्रतिनिधि डॉ. ज्ञानेंद्र प्रजापति, सरपंच ताला सालेहा खान, मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के द्वारा नामांकित प्रतिनिधि डॉ. काजल जाधव व स्थानीय NGO के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. साथ ही उमरिया जिला के जिला चिकित्सा अधिकारी व जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर वन्य जीव एवं पशुओं के संपर्क में आने वाले संबंधित व्यक्तियों में टीकाकरण व एंथ्रेक्स संबंधित आवश्यक गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है.