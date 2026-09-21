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बांधवगढ़ में बायसन, कान्हा में जंगली भैंसे, आखिर क्या है दोनों में फर्क और क्यों कहते हैं जंगल का इंजीनियर?

बांधवगढ़ में बायसन, कान्हा में जंगली भैंसे, आखिर क्या है दोनों में फर्क ( Etv Bharat Graphics )

लेकिन अब कुछ सालों बाद जरूरी था कि इनकी ब्रीड बदलती रहे, और इसलिए छोटे संस्थापक समूह के कारण आनुवंशिक विविधता बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई. बाद में सतपुड़ा से अनुपूरण परियोजना के तहत 50 और गौर लाने का लक्ष्य रखा गया.''

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' गौर जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, ये एशिया का सबसे बड़ा जंगली गौवंश है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये 1998 में विलुप्त हो गया था, लेकिन एक बार फिर बांधवगढ़ में इसे बसाने की तैयारी की गई और साल 2011-12 में इसे बांधवगढ़ में फिर से लाया गया. तब कान्हा से 50 गौर लाकर बसाए गए थे, जिसकी आबादी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ी और कुछ सालों में इनकी संख्या 50 से बढ़कर 170 हो गई.

उमरिया/मंडला : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जहां बायसन की तादाद बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व में वन भैंसा यानी वाइल्ड बफेलो को पुन: बसाया जा रहा है. कई बार लोग जंगली भैंसों को भी बायसन समझ बैठते हैं, लेकिन बायसन और जंगली भैंसों में फर्क होता है. बायसन आकार में काफी ज्यादा बड़े, भारी और अलग रंग के होते हैं, जबकि जंगली भैंसे इनसे छोटे होते हैं. कई तरह के अंतर होने के बावजूद जंगल के इन ताकतवर जीवों का काम लगभग एक सा होता है और इन्हें जंगल का इंजीनियर भी कहा जाता है. आइए जानते हैं बायसन और जंगली भैसें क्यों है जंगल के इकोसिस्टम के लिए जरूरी और क्यों कहा जाता है इन्हें जंगल का इंजीनियर.

अबतक इतने बायसन बांधवगढ़ लाए गए

फरवरी 2025 में 23 गौर जिसमें 18 मादा, 5 नर गौर फेज-1 में लाए गए. वहीं, फेज-2 में जनवरी 2026 में 27 गौर, जिसमें 22 मादा और 5 नर बायसन लाए गए, और इस तरह से टोटल 50 नए बायसन का लक्ष्य पूर्ण किया गया. इन इंडियन बायसन को VHF कॉलर, हॉर्न स्लीव, ईयर टैग लगाकर मॉनिटर किया जा रहा है. वर्तमान स्थिति में बांधवगढ़ लैंडस्केप में टोटल 220 से 240 गौर (इंडियन बायसन) हो चुके हैं.

कान्हा में होगा वाइल्ड बफेलो का राज (Etv Bharat Graphics)

बायसन जंगल में क्यों जरूरी?

बायसन जंगल में बड़े शाकाहारी के रूप में वन संरचना को नियंत्रित करता है. यह टाइगर्स के लिए शिकार का आधार भी बनता है, इस वजह से जंगल के इकोसिस्टम का ये अहम अंग है. बांधवगढ़ में बायसन को फिर से बसाने के लक्ष्य के साथ अब इनकी जनसंख्या बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है, जिससे जंगल में संतुलन बनाया जा सके.

बांधवगढ़ में 220-240 के बीच है बायसन की तादाद (Source- Bandhavgarh Tiger Reserve)

कान्हा में होगा वाइल्ड बफेलो का राज

कान्हा टाइगर रिजर्व के उपसंचालक पीके वर्मा बताते हैं, '' कान्हा टाइगर रिजर्व से 3 साल में 50 वाइल्ड बफेलो और लाना है. इनके 5 साल तक एक बाड़े में रखा जाएगा, इसके बाद जब इनकी इन ब्रीड संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लग जाएगी. तब धीरे-धीरे करके जरूरत के हिसाब से इन्हें छोड़ा जाएगा. कुछ को बाहर छोड़ा जाएगा, कुछ को अंदर रखा जाएगा. 28 अप्रैल 2026 को इसकी पहली खेप आई थी और दो खेप में चार-चार की संख्या में आठ एनिमल आ चुके हैं.''

बांघवगढ़ में कान्हा के बाद सतपुड़ा से लाए जाएंगे 50 बायसन (Source- Bandhavgarh Tiger Reserve)

वाइल्ड बफेलो और बायसन, खानापान और प्रजाति में क्या अंतर?

कान्हा नेशनल पार्क के उप संचालक पीके वर्मा बताते हैं, '' वैसे तो इनकी प्रजाति में ही अंतर है. बेसिकली गौर गाय प्रजाति का है, और जो जंगली भैंसा है, ये भैंस प्रजाति का है. अंतर शुरुआत से ही है. बायसन काउ फैमिली का है, जबकि वन भैंसा बफेलो फैमिली का है. बायसन गाय प्रजाति का होने के कारण घास खाता है, और ब्राउजिंग भी करता है और जंगल की पारिस्थिकी तंत्र को मेंटेन करने में ये भी अहम भूमिका अदा करता है.''

जानें जंगली भैंसे बायसन से होते हैं काफी छोटे (Source- Bandhavgarh Tiger Reserve)

उप संचालक आगे कहते हैं, '' जंगली भैंसा जो है, वह भैंस प्रजाति का होने के कारण कड़क घास भी खा लेता है, जो घास बायसन भी छोड़ देता है, ऐसी घास को भी ये खा लेता है. जैसे हमारे यहां जहां पर वाटर लॉक एरिया है, वहां की ऊंची घास भी ये खा लेता है. इसका नाम ही वाइल्ड वॉटर बफैलो है, तो ये पानी और नमी वाले एरिया के आसपास ही रहते हैं, और जहां पानी और नमी रहती है वहां ऊंची वाली घास भी ज्यादा आती है, वन भैंसा की ये खासियत है कि ये बड़ी-बड़ी घास सूखने के बाद भी घास को खाते रहते हैं.बायसन ऐसा नहीं करते.''

कान्हा में जंगली भैंसों की तादाद बढ़ाने (Source- Bandhavgarh Tiger Reserve)

वाइल्ड बफेलो और बायसन की पहचान कैसे करें?

बांधवगढ़ के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' इन्हें पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है. गौर की पहचान उसके विशालकाय शरीर, उसके कंधे के कूबड़, पीले-सफेद निचले पैरों और घुमावदार सींगों से होती है, जबकि जंगली भैंसा अधिकतर गीले घास के मैदानों, दलदलों और बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है और उसका शरीर बायसन जितना बड़ा नहीं होता और ना ही कंधे के कूबड़ निकले होते हैं. गौर या बायसन एशिया के सबसे बड़े जंगली गोवंशों में से एक हैं, और मध्य भारतीय वनों का ये एक महत्वपूर्ण बड़ा शाकाहारी प्राणी है. गौर गौवंश से आता है, तो वन भैंसा भैंस वंश से.''

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कान्हा के लिए क्यों जरूरी है वन भैंसा ?

वन भैंसा या वाइल्ड बफेलो, बायसन की तरह ही जंगल की इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बड़े काम के होते हैं. जैसे ऊंची घास जहां हो जाती है, वहां दूसरे वन्य प्राणी चीतल, सांभर आदि की संख्या बहुत कम रहती है. कई जगहों पर घास इतनी ऊंची होती है कि हाथी पर बैठा आदमी भी नहीं दिखता. ऐसे में ये भैंसे अपनी इंजीनियरिंग यहां दिखाते हैं और घास खाकर उसे ट्रिम करते रहते हैं. इसका दूसरा फायदा ये है कि जंगली भैंसों द्वारा घास और पत्ते खाए जाने से उनमें नए टेंडर लीव्स आने लगती हैं और जब मैदान में नई पत्तियां आती हैं, तब उसमें चीतल, सांभर और अन्य शाकाहारी वन्य प्राणी इन्हें खा पाता है. इस पूरी प्रक्रिया से पारिस्थितिकी तंत्र सुधरता है. यही वजह है कि जंगली भैंसे और बायसन को जंगल का इंजीनियर भी कहा जाता है.