ETV Bharat / state

जनता के लिए खुला कोंडागांव का बंधा तालाब गार्डन, लोग भ्रमण का उठा सकेंगे लुत्फ

कोंडागांव के लोगों के लिए बंधा तलाब खोला गया है.

Bandha Talab Garden Open To Public
आम लोगों के लिए खुला बंधा तालाब गार्डन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 6:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोंडागांव: कोंडागांव के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. यह गार्डन करीब 1 साल बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया है. कुल 1 करोड़ 79 लाख 30 हजार की लागत वाले इन कार्यों को 2 से 3 माह में पूरा कर गार्डन को जनता के लिए दोबारा खोलने की योजना थी. इसके बावजूद ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही के कारण यह परिसर एक साल तक बंद रहा, जिससे हजारों आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा.

गार्डन बंद होने से लोगों को होती रही परेशानी

गार्डन बंद रहने से नगरवासियों में लगातार नाराजगी बढ़ती रही और शिकायतें नगरपालिका और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती रहीं. लोगों की शिकायत के बाद बीजेपी विधायक लता उसेंडी एक्शन में आई. उन्होंने इस गार्डन को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए.

कोंडागांव का बंधा तालाब गार्डन जनता के लिए खुला (ETV BHARAT)

जनता के लिए खोला गया बंधा तालाब गार्डन

इसके बाद नगरपालिका द्वारा परिसर में बड़े पैमाने पर साफ-सफाई कार्य कराया गया. अब गार्डन और तालाब परिसर प्रतिदिन आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, जिससे लोग फिर से सुबह-शाम भ्रमण और मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे.

Bandha Talab Garden Open To The Public
जनता के लिए खुला कोंडागांव का बंधा तालाब गार्डन (ETV BHARAT)

कोंडागांव नगर पालिका प्रशासन का बयान

इस पार्क को लेकर कोंडागांव नगर पालिका की तरफ से सीएमओ दिनेश डे ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ निर्माण और मरम्मत कार्य अभी भी अधूरे हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा जल्द पूरा कर लिया जाएगा. अब हम इस पार्क को आम जनता के लिए खोल रहे हैं.

Kondagaon Bandha Talab Garden
कोंडागांव का बंधा तालाब गार्डन जनता के लिए खुला (ETV BHARAT)

एक साल से बंद था पार्क

बीजेपी विधायक लता उसेंडी के निर्देश पर यह पार्क शुरू हुआ है. एक साल से बंद पड़े पार्क के शुरू होने से लोगों में इसे लेकर खुशी है. 18 दिसंबर 2024 को इस परिसर को केवल 2 से 3 माह के लिए बंद किया गया था, लेकिन प्रशासनिक कसावट की कमी और ठेकेदार की उदासीनता के चलते गार्डन एक वर्ष तक जनता से दूर रहा. अब इस पार्क के शुरू होने से लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में सहूलियत होगी.

Kondagaon Municipality team cleaning work
कोंडागांव नगर पालिका टीम की साफ सफाई (ETV BHARAT)

कीमती लकड़ियों की अवैध तस्करी का भंडाफोड़, वन विभाग ने पांच वाहन किए जब्त

ऑपरेशन शंखनाद का असर: कुख्यात गौ-तस्कर ने छोड़ी अपराध की दुनिया, ढाबा खोला, SSP बने पहले ग्राहक

लंबे समय तक गाड़ी और हॉर्न की आवाज से बहरेपन का खतरा, लोगों को हो रही सुनने में दिक्कत, जानिए लक्षण और बचाव

आधुनिक मशीन से एक दिन में 3 क्विंटल काजू का उत्पादन, कोरबा के किसान खेती से लेकर पैकेजिंग तक का कर रहे काम

TAGGED:

KONDAGAON BANDHA TALAB GARDEN
BJP MLA LATA USENDI
कोंडागांव नगर पालिका
बस्तर संभाग कोंडागांव जिला
BANDHA TALAB GARDEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.