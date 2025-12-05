ETV Bharat / state

जनता के लिए खुला कोंडागांव का बंधा तालाब गार्डन, लोग भ्रमण का उठा सकेंगे लुत्फ

आम लोगों के लिए खुला बंधा तालाब गार्डन ( ETV BHARAT )

गार्डन बंद रहने से नगरवासियों में लगातार नाराजगी बढ़ती रही और शिकायतें नगरपालिका और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती रहीं. लोगों की शिकायत के बाद बीजेपी विधायक लता उसेंडी एक्शन में आई. उन्होंने इस गार्डन को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए.

कोंडागांव: कोंडागांव के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. यह गार्डन करीब 1 साल बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया है. कुल 1 करोड़ 79 लाख 30 हजार की लागत वाले इन कार्यों को 2 से 3 माह में पूरा कर गार्डन को जनता के लिए दोबारा खोलने की योजना थी. इसके बावजूद ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही के कारण यह परिसर एक साल तक बंद रहा, जिससे हजारों आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा.

जनता के लिए खोला गया बंधा तालाब गार्डन

इसके बाद नगरपालिका द्वारा परिसर में बड़े पैमाने पर साफ-सफाई कार्य कराया गया. अब गार्डन और तालाब परिसर प्रतिदिन आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, जिससे लोग फिर से सुबह-शाम भ्रमण और मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे.

कोंडागांव नगर पालिका प्रशासन का बयान

इस पार्क को लेकर कोंडागांव नगर पालिका की तरफ से सीएमओ दिनेश डे ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ निर्माण और मरम्मत कार्य अभी भी अधूरे हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा जल्द पूरा कर लिया जाएगा. अब हम इस पार्क को आम जनता के लिए खोल रहे हैं.

एक साल से बंद था पार्क

बीजेपी विधायक लता उसेंडी के निर्देश पर यह पार्क शुरू हुआ है. एक साल से बंद पड़े पार्क के शुरू होने से लोगों में इसे लेकर खुशी है. 18 दिसंबर 2024 को इस परिसर को केवल 2 से 3 माह के लिए बंद किया गया था, लेकिन प्रशासनिक कसावट की कमी और ठेकेदार की उदासीनता के चलते गार्डन एक वर्ष तक जनता से दूर रहा. अब इस पार्क के शुरू होने से लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में सहूलियत होगी.