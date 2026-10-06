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OBC आरक्षण की मांग को लेकर रांची में बंद का कम असर, खूंटी में मिला मिलाजुला असर

रांची में बंद का कम असर ( Etv Bharat )

रांची/खूंटी: ओबीसी आरक्षण और अधिकारों की मांग को लेकर मंगलवार को झारखंड के पांच जिलों में बंद और चक्काजाम का आह्वान किया गया है. बंद का आंशिक असर गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची और लोहरदगा में देखने को मिला है, हालांकि राजधानी रांची में बंद का असर बेहद सीमित रहा. कुछ जगहों पर बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर आवागमन बाधित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण स्थिति जल्द सामान्य हो गई.