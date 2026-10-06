OBC आरक्षण की मांग को लेकर रांची में बंद का कम असर, खूंटी में मिला मिलाजुला असर
ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बंद का रांची में असर कम देखा गया है. जबकि खूंटी में मिलाजुला असर दिखा.
Published : October 6, 2026 at 1:37 PM IST
रांची/खूंटी: ओबीसी आरक्षण और अधिकारों की मांग को लेकर मंगलवार को झारखंड के पांच जिलों में बंद और चक्काजाम का आह्वान किया गया है. बंद का आंशिक असर गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची और लोहरदगा में देखने को मिला है, हालांकि राजधानी रांची में बंद का असर बेहद सीमित रहा. कुछ जगहों पर बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर आवागमन बाधित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण स्थिति जल्द सामान्य हो गई.
अरगोड़ा चौक को जाम करने की कोशिश
रांची के अरगोड़ा चौक समेत कुछ इलाकों में बंद समर्थक सड़क पर पहुंचे और वाहनों की आवाजाही रोकने का प्रयास किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क जाम कर रहे लोगों को तत्काल हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया.
हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित जरूर हुआ था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सड़क पर बैठे लोगों को हटाकर ट्रैफिक को सामान्य कर दिया है, हालाकि रांची के ग्रामीण इलाकों में सामान्य दिनों की तुलना में वाहनों की आवाजाही कुछ कम नजर आई है.
दूसरी ओर राजधानी के बाजारों पर बंद का कोई खास असर नहीं दिखा. शहर के अधिकांश बाजार और दुकानें सामान्य रूप से खुली रही. स्कूल-कॉलेजों में भी रोज की तरह गतिविधियां जारी रहीं, जबकि सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज सामान्य है. प्रमुख सड़कों पर भी यातायात सामान्य है.
कुछ जिलों में असर
वहीं, खूंटी और गुमला जैसे जिलों में बंद का अपेक्षाकृत ज्यादा असर देखने को मिला है. कई जगहों पर बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और वाहनों की आवाजाही प्रभावित करने का प्रयास किया. सिमडेगा और लोहरदगा में भी बंद को लेकर समर्थक सक्रिय रहे.
वहीं बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रखी है. पुलिस की ओर से सड़क जाम करने और जबरन दुकानें बंद कराने वालों पर नजर रखी जा रही है. रांची में पुलिस की तत्परता के कारण ही बंद समर्थक लंबे समय तक सड़क पर जाम नहीं लगा सके.
खूंटी में बंद का व्यापक असर
खूंटी में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर केंद्रीय पिछड़ी जाति संघर्ष समिति के आह्वान पर खूंटी समेत पांच जिले में आयोजित बंद का असर देखने को मिला. ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही खूंटी की प्रमुख सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई और आम जनजीवन बेपटरी हो गया.
अवरुद्ध रहा चाईबासा- खूंटी मार्ग
प्रदर्शनकारियों ने रांची-खूंटी मुख्य मार्ग स्थित हूटार चौक पर बांस और भारी पत्थरों की मदद से घेराबंदी कर पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया. इसके साथ ही चाईबासा से खूंटी आने वाला मार्ग भी पूरी तरह अवरुद्ध रहा. सड़क के दोनों ओर लंबी दूरी की यात्री बसों, ट्रकों और निजी वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
मुख्य बाजारों में पसरा सन्नाटा
वहीं बंद का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खूंटी मुख्यालय सहित तोरपा और मुरहू प्रखंड के मुख्य बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा. क्षेत्र की सभी छोटी-बड़ी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, वहीं लंबी दूरी की बसों का परिचालन ठप रहने से चौराहों पर सन्नाटा पसरा दिखा.
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