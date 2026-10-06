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OBC आरक्षण की मांग को लेकर आज पांच जिलों में बंद, गुमला में विरोध प्रदर्शन, वाहनों का आवागमन ठप

obc आरक्षण की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे ( Etv Bharat )

गुमला: ओबीसी समाज द्वारा आरक्षण और जनगणना कॉलम की मांग को लेकर मंगलवार को झारखंड के पांच जिलों सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची एवं लोहरदगा में बंद बुलाया गया है, जिसका गुमला में व्यापक असर देखने को मिल रहा है. सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप है.