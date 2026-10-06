OBC आरक्षण की मांग को लेकर आज पांच जिलों में बंद, गुमला में विरोध प्रदर्शन, वाहनों का आवागमन ठप
गुमला में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं. वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह ठप हो गई है.
Published : October 6, 2026 at 10:14 AM IST
गुमला: ओबीसी समाज द्वारा आरक्षण और जनगणना कॉलम की मांग को लेकर मंगलवार को झारखंड के पांच जिलों सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची एवं लोहरदगा में बंद बुलाया गया है, जिसका गुमला में व्यापक असर देखने को मिल रहा है. सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप है.
केंद्रीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति ने ओबीसी के अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया था. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मशाल लेकर सड़क पर उतरे और ओबीसी समाज के अधिकारों के समर्थन में आवाज बुलंद की.
समिति का कहना है कि राज्य के 7 जिलों में रोस्टर के तहत आरक्षण शून्य करने और जनगणना में पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं रखने के विरोध में बंद बुलाया गया है. झारखंड में पिछड़ा वर्ग (OBC) को नौकरी में आरक्षण, राजनीति में भागीदारी तथा पेसा-कानून में अधिकार सहित विभिन्न मुद्दों पर अपेक्षित अधिकार नहीं मिल रहे हैं.
समिति ने वर्तमान जनगणना में OBC का कॉलम शामिल करने तथा ओबीसी को उसके संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग उठाई है. बैनर के माध्यम से समिति ने बताया कि इन मांगों को लेकर पांच जिलों सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची एवं लोहरदगा में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है.
आंदोलन के तहत 5 अक्टूबर 2026 को जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस एवं पुतला दहन किया गया था. वहीं 6 अक्टूबर को सभी दुकानें बंद रखने के साथ चक्का जाम का आह्वान किया गया. 7 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में सांकेतिक धरना दिया जाएगा तथा उपायुक्त (DC) के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा.
समिति ने लोगों से आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखते हुए आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है. कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ओबीसी के अधिकारों और सामाजिक भागीदारी से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी भी की.
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