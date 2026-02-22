ETV Bharat / state

UP की एपस्टीन फाइल; मासूम बच्चों के साथ दंपती करते थे घिनौना काम, कोर्ट ने सुनाई मृत्यु दंड की सजा

बांदा की पॉक्सो कोर्ट ने बच्चों के साथ दुष्कर्म व बर्बरता करने के आरोप में दंपती को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है.

बांदा कोर्ट ने दिया दंपती को मृत्यु दंड.
बांदा कोर्ट ने दिया दंपती को मृत्यु दंड. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 11:12 AM IST

|

Updated : February 22, 2026 at 11:21 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : एपस्टीन फाइल ने पूरे विश्व का ध्यान बच्चों के साथ होने वाली बर्बरता और दुष्कर्म की ओर खींचा. इसी बीच उत्तर प्रदेश के बांदा की पॉक्सो कोर्ट ने बच्चों के साथ दुष्कर्म व बर्बरता के दौषी दंपती को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है. दंपती मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देते थे और उनके साथ मानसिक व शारीरिक बर्बरता करते थे. दंपती अपनी घिनौनी करतूत के वीडियो बनाकर डार्क वेब पर अपलोड करते थे. जहां से इनको इनकम होती थी.

बांदा की कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)



बांदा कोर्ट ने दंपती सिंचाई विभाग के निलंबित जूनियर इंजीनियर रामभजन और उसकी पत्नी दुर्गावती के कुकृत्य को रेयर फॉर रेयरेस्ट अपराध मानते हुए फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई है जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए.

सीबीआई के सहयोगी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि मामला बहुत ही गंभीर है. दंपती गरीब परिवार के बच्चों को टारगेट करते थे और उन्हें लालच देकर अपने साथ चित्रकूट ले जाते थे. बच्चों को चित्रकूट की एसडीएम कॉलोनी में एक किराए का मकान में रखा जाता था. वहीं पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और घिनौने कृत्य को अंजाम दिया जाता था.



दंपती बच्चों के साथ दुष्कर्म का वीडियो बनाकर डार्क वेब पर अपलोड करते थे. जिससे इनकी कमाई होती थी. इस बारे में सीबीआई को पर्याप्त सबूत मिले थे. इन सबूतों को सीबीआई ने कोर्ट के सामने पेश किया था. कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने 74 लोगों के बयान लिए थे. जिनमें 29 बच्चों के बयान शामिल हैं. सीबीआई ने छापेमारी के दौरान तमाम डिजिटल एविडेंस भी इकट्ठा किए थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने 160 पन्ने का ऑर्डर सुनाया है.

सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि चित्रकूट में लोगों की नजरों से बचने के लिए दंपती ने एक बार मकान भी बदला था. पहले दंपती कपसेटी इलाके में रहते थे. कुछ दिन वहां पर रहने के बाद मकान बदला और पॉश इलाके एसडीएम काॅलोनी में रहने लगे.


दंपती के बच्चे नहीं थे. ऐसे में ये लोगों से बच्चे न होने की बात कहते हुए भावुक होने का नाटक करते थे. लोगों को लगता था कि इनके बच्चे नहीं हैं. ऐसे में ये हमारे बच्चों को अपनापन देंगे. इसलिए आसपास के गरीब लोग अपने बच्चों के इनके घर खेलने के लिए भेज देते थे. दंपती बच्चों के आकर्षित करने के लिए अपने घर में वीडियो गेम रखते थे बच्चों को वीडियो गेम खेलने व खाने पीने की चीजों का लालच देकर उन्हें फुसलाते थे और फिर उनके दुष्कर्म करते थे और वीडियो बना लेते थे.

अधिवक्ता कमल सिंह गौतम के मुताबिक दंपती बच्चों को डरावने वीडियो दिखाते थे, जिससे बच्चों को दिमाग पर गलत असर पड़ता था. दंपती ने बच्चों के साथ घिनौना कृत्य करने के लिए दो खास कमरे तैयार कर रखे थे. जिसमें वीडियो रिकॉर्डर, हाईटेक कैमरे व लाइटें लगा रखी थीं. दंपती ने हमीरपुर के एक व्यक्ति के चार बच्चों को भी अपना शिकार बनाया था.


पति-पत्नी करते थे बच्चों के साथ घिनौना काम : अधिवक्ता कमल सिंह गौतम के अनुसार पति-पत्नी दोनों मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म करते थे और वीडियो बनाते थे. यही घिनौने वीडियो डार्क वेब पर बेच दिए जाते थे. वीडियो बेचने के लिए दंपती न्यूजीलैंड के एक एप, गूगल फोटो व अन्य एप की मदद लेते थे. दोषी दंपती का यह काला कारनामा वर्ष 2010 से 2020 तक चला. इसके बाद सीबीआई को इंटरपोल से इनपुट मिले. इनपुट के आधार पर सीबीआई ने 2020 में दंपती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और 2021 में चार्जशीट पॉक्सो कोर्ट में दाखिल की.


गंभीर रूप से बीमार हैं बच्चे : अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि जिन बच्चों के साथ मानसिक व शारीरिक बर्बरता की गई है, उनमें से कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं. 12 बच्चों के गुप्तांगों पर गंभीर चोटें हैं. कुछ बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं. कई बच्चों ने समझने और बोलने की क्षमता खो दी है. हालांकि एम्स में इलाज के बाद कुछ बच्चे ठीक हुए हैं.

विकृत मानसिकता के हैं दंपती : लखनऊ के मनोचिकित्सक डॉ. सुजीत कुमार कर ने बताया कि ऐसा कुकृत्य करने वाले अमूमन मानसिक तौर पर बीमार होते हैं. कई बार सेक्सुअल डिजायर के चलते लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और वह हदें पार करने लगते हैं. ऐसे लोग बर्बरता और घिनौनेपन में प्लेजर खोजने लगते हैं. इस तरह के लोगों का मानसिक स्तर सामान्य नहीं होता है. इस केस में जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं. इसमें कहा जा सकता है कि दंपती विकृत मानसिकता के हैं.



डार्क वेब पर चलता है काला कारोबार : साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे बताते हैं कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर रोक लगने के बाद इस कंटेंट को इललीगल कर दिया गया. कंटेंट इललीगल होने के बाद डार्क वेब पर ऐसे कंटेंट को आपराधिक प्रवृत्ति के लोग देखते और अपलोड करते हैं. डार्कवेब पर किसी भी यूजर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है. यहां पर चाइलड पॉर्न वीडियो खरीदे जाते हैं. जिससे वीडियो बेचने वालों को ज्यादा लाभ मिलता है. डार्क वेब एक रहस्यमई दुनिया है जहां पर अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है. डार्क वेब पर बच्चों के साथ दुष्कर्म व बर्बरता के वीडियो आसानी से देखे जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें : एपस्टीन फाइल: खेड़ा ने हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग दोहराई, कहा- सच अजीब तरह से आता है सामने

यह भी पढ़ें : एपस्टीन से तीन-चार बार मिलने का राहुल गांधी का आरोप, हरदीप पुरी ने दिया जवाब, जानें क्या कहा?

Last Updated : February 22, 2026 at 11:21 AM IST

TAGGED:

UP EPSTEIN FILE
EPSTEIN FILE
BANDA COURT ORDER
DEATH PENALTY FOR COUPLE
BANDA EPSTEIN FILE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.