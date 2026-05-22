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क्यों भट्टी की तरह धधक रहा है बांदा? मौसम वैज्ञानिक बोले- सहारा मरुस्थल से भी ज़्यादा गर्म हुआ शहर, जानें वजह

दोपहर में सड़कों पर पसरा सन्नाटा: हालत यह हो जाती है कि सुबह 10:00 बजे तक ही यहां का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. वहीं दोपहर 12 बजे तक यह 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तो दोपहर 2 से 3 बजे के बीच पारा 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. इसके चलते दोपहर के समय यहां की सड़कों पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाती है और सन्नाटा पसर जाता है. इस दौरान यहां ऐसी गर्म हवाएं और लू चलती हैं, मानो किसी धधकती भट्टी से आग का कोई सीधा झोंका आ रहा हो.

अंधाधुंध अवैध खनन और लाखों पेड़ों के कटने से रेगिस्तान बना बुंदेलखंड का बांदा. (Photo Credit: ETV Bharat)

न्यूनतम तापमान ने छीनी रात की नींद: यहां पड़ रही बेतहाशा गर्मी के कारण स्थानीय जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है. स्थिति इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि यहां का न्यूनतम तापमान भी 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जो मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है. पूरी दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो चुके बांदा की पिछले 2 दिनों की स्थिति यह है कि सुबह जब 4 या 5 बजे लोगों की नींद खुलती है, तभी तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है. जैसे-जैसे दिन निकलता है और सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, वैसे-वैसे यहाँ का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है.

इसी के साथ बांदा इस समय दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में शीर्ष पर आ गया है. बांदा इतना गर्म क्यों है और इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों और प्रशासन का क्या कहना है यह जानने के लिए देखें आशुतोष सहाय के संपादन के साथ आनंद तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट.

बांदा: वैसे तो पूरे उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, मगर बुंदेलखंड के बांदा जनपद में स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है. यहां पर जहां अप्रैल के महीने में ही तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, वहीं मई के इस महीने में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच चुका है. इस रिकॉर्ड तोड़ तापमान ने बुंदेलखंड के इस शहर को सहारा और थार के मरुस्थल से भी अधिक गर्म बना दिया है.

DM अमित आसेरी ने कहा- केवल खनन जिम्मेदार नहीं, भौगोलिक बनावट है ऐसी. (Photo Credit: ETV Bharat)

अस्पताल में हर दिन 300 नए मरीज: बांदा जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर वार्ड के चिकित्सक व प्रभारी सीएमएस डॉक्टर विनीत सचान ने बताया कि जिले में इन दिनों जानलेवा गर्मी पड़ रही है. स्थिति यह है कि जहां सामान्य दिनों में अस्पताल में मरीजों की संख्या 1200 से 1400 के बीच रहती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1500 से 1800 तक पहुंच गई है. यानी हीटवेव के कारण रोजाना लगभग 300 अतिरिक्त लोग बीमार होकर अस्पताल आ रहे हैं. हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है, सभी वार्डों में एसी-कूलर लगवाए गए हैं और आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध हैं.

पर्यावरण से खिलवाड़ का नतीजा! (Photo Credit: ETV Bharat)

अवैध खनन और पर्यावरण विनाश बनी वजह: बांदा में आसमान से बरस रही इस आग से त्रस्त स्थानीय लोगों ने बढ़े हुए तापमान के लिए क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और पेड़ों के अंधाधुंध कटान को दोषी ठहराया है. लोगों के मुताबिक जिले की नदियों से भारी मशीनों द्वारा मौरंग का अवैध खनन किया जा रहा है. इसके साथ ही पहाड़ों में भी अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर मनमाने तरीके से पत्थर निकाले जा रहे हैं. सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर लाखों पेड़ों को काट दिया गया है और जंगलों का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है.

हीटवेव से रोजाना बीमार हो रहे 300 लोग, सभी वार्डों में लगे एसी-कूलर (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन से पाबंदी लगाने की गुहार: पर्यावरण के इस विनाश के चलते ही बांदा का तापमान हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है. स्थानीय जनता ने शासन-प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस अवैध खनन और पेड़ों की कटान पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में यहां की प्राकृतिक स्थिति इतनी विकराल हो जाएगी जिसे संभालना नामुमकिन होगा. लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. मोहम्मद दानिश ने बताया कि बांदा में भीषण गर्मी पड़ने का मुख्य कारण राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली गर्म पछुआ हवाएं हैं.

उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. (Photo Credit: ETV Bharat)

कर्क रेखा के नजदीक होना मुख्य कारण: इन गर्म हवाओं की तीव्रता बहुत अधिक है, जिसके चलते बांदा का तापमान लगातार बढ़ा हुआ है. इसके अलावा बांदा और उसके आसपास के इलाकों में आसमान पूरी तरह साफ है, जिससे तेज धूप सीधे धरती पर पड़ रही है. वहीं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिनेश शाह ने बताया कि कुछ भौगोलिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं. बांदा कर्क रेखा के बेहद नजदीक है, जिसके चलते सूर्य का प्रकाश सीधा यहां तक पहुंचता है.

बांदा जिला अस्पताल में बढ़ा मरीजों का लोड. (Photo Credit: ETV Bharat)

पथरीला क्षेत्र और पानी की भारी कमी: इसके साथ ही यह क्षेत्र काफी पथरीला है, जिससे चट्टानें जल्दी गर्म हो जाती हैं और यहां अधिक गर्मी पड़ती है. यहां पर पेड़-पौधों की भारी कमी है और जल के प्राकृतिक स्रोत भी लगातार कम हो रहे हैं. डॉ. शाह ने बताया कि इस क्षेत्र में बारिश का वितरण भी सही नहीं है, क्योंकि जब बारिश की जरूरत होती है तब सूखा रहता है. यहां साल में सिर्फ दो या तीन महीने ही बारिश होती है, जिसके चलते भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे चला गया है.

मई में पारा 48 डिग्री के पार, सुबह 10 बजे ही हो जाता है 42 डिग्री तापमान. (Photo Credit: ETV Bharat)

जनसहयोग से प्लांटेशन कराएगा प्रशासन: डीएम अमित आसेरी ने बताया कि बांदा जिले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां का क्षेत्र खुला और पथरीला है, जिसके कारण यह अधिक तपता है. अवैध खनन के संबंध में उन्होंने कहा कि केवल बांदा में ही खनन नहीं होता, बल्कि कई अन्य जनपदों में इससे भी अधिक खनन होता है. इसलिए केवल खनन को ही अधिक गर्मी पड़ने की वजह नहीं माना जा सकता, हालांकि प्रशासन समय-समय पर पट्टों का निरीक्षण करता है. उन्होंने बताया कि इस साल प्रशासन जनसहयोग के आधार पर बड़े पैमाने पर प्लांटेशन (वृक्षारोपण) कराएगा ताकि पर्यावरण को सुधारा जा सके. इसके साथ ही गर्मी को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और जगह-जगह पानी की व्यवस्था की गई है.

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