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बांदा में आपदा की आहट से डरे किसान, क्या फिर लौटेंगे सूखे के वो काले दिन?, जानिए वजह

मानसून की बेरुखी से बुंदेलखंड क्यों चिंतित, आखिर किसान पलायन को क्यों हुए मजबूर?

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बांदा में सूखे की आहट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 10:14 AM IST

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Updated : June 24, 2026 at 11:58 AM IST

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बांदा: मानसून की बेरुखी से बुंदेलखंड के लोग खासकर किसान परेशान हैं. कम बारिश के चलते खेती प्रभावित हो रही है. सिंचाई की व्यवस्था के लिए 'खेत तालाब योजना'की शुरुआत की गई थी, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते ये परियोजना भी दम तोड़ती नजर आ रही है.कम बारिश की वजह से तालाब और खेतों में पानी की जगह दरारें पड़ गई हैं.मौसम के मिजाज को देख किसान सोचने को मजबूर हो गए हैं कि,क्या फिर लौटेंगे सूखे के वो काले दिन? राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता आनंद तिवारी की खास रिपोर्ट.

बुंदेलखंड में कम बारिश से हाल बेहाल: वक्त बदला लेकिन बुंलेदखंड के लोगों का सूखा से नाता नहीं टूटा.कई बार सरकार की ओर से सूखे को खत्म करने के प्लान बने,लेकिन लापरवाही और देखरेख के अभाव में हर प्लान फेल हो जा रहा है.हर बार की तरह इस बार भी दूसरे इलाकों की तुलना में यहां कम बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है.बारिश नहीं होने की वजह से लोग पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं.

बांदा में सूखे की आहट (Video Credit: ETV Bharat)



सिंचाई के लिए पानी का अभाव: खेती के लिए पानी की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने 'खेत तालाब योजना'की शुरुआत की.किसानों के खेत में भी तालाब खुदाई का काम शुरू हुआ.करीब एक दशक पहले शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक हजारों तलाब खुदवाए जा चुके हैं. लेकिन ये तालाब भी किसानों की सिंचाई के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं.बारिश के समय ही यह तालाब भर पाते हैं और फसलों की एक ही सिंचाई में इन खेत तालाबों का पानी खत्म हो जाता है और फिर साल भर यह तालाब सूखे पड़े रहते हैं.बारिश के समय ही यह तालाब भर पाते हैं और फसलों की एक ही सिंचाई में इन खेत तालाबों का पानी खत्म हो जाता है और फिर साल भर यह तालाब सूखे पड़े रहते हैं.ईटीवी की पड़ताल में ज्यादातर तालाब सूखे मिले.

खेत तालाब योजना
खेत तालाब योजना (Photo Credit; ETV Bharat)


पलायन को मजबूर किसान: ईटीवी भारत से बात करते हुए किसानों ने बताया कि, सिंचाई की दूसरी व्यवस्था नहीं होने से अन्न की उपज कम होती है. पर्याप्त पानी नहीं मिलने से खेतों में लगी पैदावार कमजोर हो जाती है.लागत तो दूर की बात साल भर का अन्न भी किसान नहीं उपजा पाते हैं.जिसका सीधा असर उनके भरण पोषण पर पड़ता है.पेट भरने और परिवार चलाने के लिए किसानों को बाहर का रुख करना पड़ता है.



केन बेतवा लिंक परियोजना का हाल: प्रकृति पहरी रामबाबू तिवारी ने बताया कि परेशानी को दूर करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई,लेकिन निर्माणाधीन होने की वजह से फिलहाल किसानों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है. बुंदेलखंड में जो छोटी नदियां,तालाब और नहरें हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है.वहीं जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने बताया कि खेत पर मेड और मेड पर पेड़ लगाने की दिशा में सबको ध्यान देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए.इसके अलावा पुराने चंदेलकालीन तालाब के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है.


बुंदेलखंड में बढ़ रहा सिंचाई का दायरा: बांदा के उप कृषि निदेशक डॉक्टर अभय कुमार सिंह यादव कहते हैं कि,खेत तालाब योजना में तालाब को ऐसी जगह बनाया जाता है, जो नीचे के इलाके में होता है और बारिश का पानी वहां पर जमा हो जाता है. तालाब खुदाई के बदले किसानों को दो किस्तों में आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाती है.प्रशासन भी इस बात से सहमत है कि,फिलहाल तालाबों को भरने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और बरसात में ही यह तालाब भरते हैं.केन बेतवा लिंक परियोजना अभी निर्माणाधीन है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसका फायदा किसानों को मिलेगा.

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Last Updated : June 24, 2026 at 11:58 AM IST

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