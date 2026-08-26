बांदा में मूसलाधार बारिश बनी काल; बरसाती नाले में डूबकर 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत
मरका थाना क्षेत्र के गुजैनी गांव में हुई हृदय विदारक घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 7:56 AM IST
बांदा : मरका थाना क्षेत्र के गुजैनी गांव में मंगलवार शाम मूसलाधार बारिश 2 महिलाओं समेत तीन लोगों के लिए काल बन गई. बरसाती नाला पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में तीनों लोग बह गए, जिससे उनकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
बताया जा रहा है कि गुजैनी गांव निवासी कोमल यादव (28), कुसुम रानी (36) और सिया दुलारी (52) धान के खेतों में काम करने व मवेशियों को चराने गए थे. सुबह जब ये गए तो नाले में पानी नहीं था. दोपहर में तेज बारिश होने के चलते नाले में पानी आ गया. शाम को बारिश बंद होने पर सभी अपने घर लौट रहे थे. बरसाती नाले को पहले कोमल ने पार किया, लेकिन पीछे आ रही सियादुलारी अचानक पानी के तेज बहाव में बह गई. जिसे बचाने के लिए कोमल पानी में कूदा और वह तेज बहाव में बह गया. दोनों को डूबता देख कुसुमरानी ने मदद की कोशिश की, लेकिन वह भी बह गई.
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