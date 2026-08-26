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बांदा में मूसलाधार बारिश बनी काल; बरसाती नाले में डूबकर 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत

बांदा : मरका थाना क्षेत्र के गुजैनी गांव में मंगलवार शाम मूसलाधार बारिश 2 महिलाओं समेत तीन लोगों के लिए काल बन गई. बरसाती नाला पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में तीनों लोग बह गए, जिससे उनकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बताया जा रहा है कि गुजैनी गांव निवासी कोमल यादव (28), कुसुम रानी (36) और सिया दुलारी (52) धान के खेतों में काम करने व मवेशियों को चराने गए थे. सुबह जब ये गए तो नाले में पानी नहीं था. दोपहर में तेज बारिश होने के चलते नाले में पानी आ गया. शाम को बारिश बंद होने पर सभी अपने घर लौट रहे थे. बरसाती नाले को पहले कोमल ने पार किया, लेकिन पीछे आ रही सियादुलारी अचानक पानी के तेज बहाव में बह गई. जिसे बचाने के लिए कोमल पानी में कूदा और वह तेज बहाव में बह गया. दोनों को डूबता देख कुसुमरानी ने मदद की कोशिश की, लेकिन वह भी बह गई.

घटनास्थल पहुंचे ग्रामीण और पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

बरसाती नाले में तीनों के बहने की सूचना गांव पहुंची तो कोहराम मच गया. आननफानन ग्रामीण बरसाती के पास पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम के पहुंचने पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं क्षेत्रीय विधायक विशंभर यादव भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी. विधायक विशंभर यादव ने बरसाती नाले पर पुल बनवाने और सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है. सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि नाला पार करने के दौरान तीन लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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