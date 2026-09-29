यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सोहन हलुआ ने बिखेरा स्वाद, विदेशी मेहमानों को भी खूब भाया!
उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि सोहन हलवा को अच्छा प्रमोशन मिला है और लोगों ने इसे खूब पसंद किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 9:55 PM IST
बांदा : ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा के प्रसिद्ध सोहन हलवे ने अपने स्वाद से देशी ही नहीं विदेशी लोगों को भी अपना कायल बनाया. 25 से 29 सितंबर तक आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में "एक जिला एक व्यंजन" के अंतर्गत बांदा की प्रमुख मिठाई सोहन हलवे का स्टॉल लगाया गया था. जहां पर पहुंचे लोगों ने इसका स्वाद चखा और खूब सराहना की.
उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि नोएडा में आयोजित हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा से कुल चार श्रेणियां में उद्यमी शामिल हुए. जिसमें एक श्रेणी में "एक जनपद एक व्यंजन" के तहत दीपक सोनी ने वहां पर अपना स्टाॅल लगाया और सोहन हलवा को वहां पर अच्छा प्रमोशन मिला है और लोगों ने इसे खूब पसंद किया है. उन्होंने बताया कि एक जनपद एक व्यंजन में शामिल होने के बाद बांदा के सोहन हलवा के कारीगरों को एक नई पहचान मिली है और यहां के पारंपरिक व्यंजन को एक अच्छा मंच मिला है.
लोगों ने भी खूब खरीदारी : बांदा के रहने वाले दीपक सोनी ने "एक जनपद एक व्यंजन" के अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रेड शो में अपना स्टॉल लगाया और सोहन हलवा को सजाया. जहां पर देशी ही नहीं विदेशों के लोगों ने भी खूब खरीदारी की.
इंटरनेशनल ट्रेड शो के समापन के दिन दीपक सोनी ने बताया कि मेरे स्टाॅल में कई देशों के लोग आए और उन्होंने सोहन हलुआ खरीदा. उन्होंने बताया कि लगभग 60 किलो सोहन हलुआ मैं बांदा से लेकर गया था और सब बिक गया है और लगभग 50 हजार रुपये की बिक्री हुई है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्टॉल पर आए लोगों ने इसका स्वाद चखा और उन्हें यह बहुत ही स्वादिष्ट लगा.
दीपक सोनी ने बताया कि लोगों को सोहन हलवा का स्वाद इतना पसंद आया कि लोगों ने कहा कि इस दीपावली में सोहन हलुआ को वह ऑनलाइन मंगवाएंगे. उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने फ्री में वहां इंस्टॉल लगाने को दिया जो एक बहुत ही अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े मंच पर अपना स्टॉल लगाना भी बहुत बड़ी चीज होती है. ऐसे में सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी मदद की. इन्होंने कहा कि मेरे पास कई बायर्स आए और रिटेलर भी आए, जिन्होंने सोहन हलुआ की खूब सराहना की.
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