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यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सोहन हलुआ ने बिखेरा स्वाद, विदेशी मेहमानों को भी खूब भाया!

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ( Photo credit: ETV Bharat )

बांदा : ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा के प्रसिद्ध सोहन हलवे ने अपने स्वाद से देशी ही नहीं विदेशी लोगों को भी अपना कायल बनाया. 25 से 29 सितंबर तक आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में "एक जिला एक व्यंजन" के अंतर्गत बांदा की प्रमुख मिठाई सोहन हलवे का स्टॉल लगाया गया था. जहां पर पहुंचे लोगों ने इसका स्वाद चखा और खूब सराहना की.

उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि नोएडा में आयोजित हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा से कुल चार श्रेणियां में उद्यमी शामिल हुए. जिसमें एक श्रेणी में "एक जनपद एक व्यंजन" के तहत दीपक सोनी ने वहां पर अपना स्टाॅल लगाया और सोहन हलवा को वहां पर अच्छा प्रमोशन मिला है और लोगों ने इसे खूब पसंद किया है. उन्होंने बताया कि एक जनपद एक व्यंजन में शामिल होने के बाद बांदा के सोहन हलवा के कारीगरों को एक नई पहचान मिली है और यहां के पारंपरिक व्यंजन को एक अच्छा मंच मिला है. लोगों ने भी खूब खरीदारी : बांदा के रहने वाले दीपक सोनी ने "एक जनपद एक व्यंजन" के अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रेड शो में अपना स्टॉल लगाया और सोहन हलवा को सजाया. जहां पर देशी ही नहीं विदेशों के लोगों ने भी खूब खरीदारी की.