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यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा के शजर पत्थर की चमक; ODOP योजना के स्टाल में लोगों की भीड़

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा के शजर पत्थर की चमक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर 2026 तक आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा का शजर पत्थर भी अपनी चमक खूब बिखेर रहा है. शजर पत्थर से बने तरह-तरह के आभूषण व अन्य चीजें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं.

बांदा के 2 शिल्पकारों ने ODOP के तहत अपने अपने स्टाल वहां पर लगा रखे हैं. उनके स्टालों में लोगों की भीड़ लगी रहती है. द्वारिका प्रसाद सोनी और अर्जुन गुप्ता ने अपने स्टाल लगाए हैं. ODOP में शामिल बांदा के शजर को इंटरनेशनल ट्रेड शो में पसंद किया जा सहा है. इन स्टालो में रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं. शजर की चमक को देख रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा के शजर पत्थर की चमक. (Video Credit: ETV Bharat) द्वारका प्रसाद सोनी ने बताया कि जब से यह इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हुआ है, तब से अभी तक लगभग 4 लाख रुपए की बिक्री हुई है. शजर के आभूषण और शिल्पकला को खूब प्रमोशन मिल भी रहा है. शजर अपनी चमक से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.