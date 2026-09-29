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यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा के शजर पत्थर की चमक; ODOP योजना के स्टाल में लोगों की भीड़

बांदा के शिल्पकार ने बताया कि यहां पर हमारे स्टाल में अब तक लगभग दूसरे देशों के 300 लोग आ चुके हैं.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा के शजर पत्थर की चमक.
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा के शजर पत्थर की चमक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 7:50 AM IST

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बांदा: नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर 2026 तक आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा का शजर पत्थर भी अपनी चमक खूब बिखेर रहा है. शजर पत्थर से बने तरह-तरह के आभूषण व अन्य चीजें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं.

बांदा के 2 शिल्पकारों ने ODOP के तहत अपने अपने स्टाल वहां पर लगा रखे हैं. उनके स्टालों में लोगों की भीड़ लगी रहती है. द्वारिका प्रसाद सोनी और अर्जुन गुप्ता ने अपने स्टाल लगाए हैं.

ODOP में शामिल बांदा के शजर को इंटरनेशनल ट्रेड शो में पसंद किया जा सहा है. इन स्टालो में रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं. शजर की चमक को देख रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा के शजर पत्थर की चमक. (Video Credit: ETV Bharat)

द्वारका प्रसाद सोनी ने बताया कि जब से यह इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हुआ है, तब से अभी तक लगभग 4 लाख रुपए की बिक्री हुई है. शजर के आभूषण और शिल्पकला को खूब प्रमोशन मिल भी रहा है. शजर अपनी चमक से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.

द्वारिका प्रसाद ने बताया कि यहां पर हमारे स्टाल में अब तक लगभग दूसरे देशों के 300 लोग आ चुके हैं. उन्होंने शजर को देखा और कई लोगों ने तो खरीदारी भी की है.

उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड शो में हॉल नंबर 9 में हमारा ODOP का स्टाल लगा हुआ है. बताया कि मैंने अपने स्टाल में अंगूठी, पेंडल, नेकलेस समेत कई आभूषण सजा रखे हैं.

इसके अलावा भारत का नक्शा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, उत्तर प्रदेश का नक्शा, शिव मंदिर और केदारनाथ मंदिर को भी सजाया है. इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग रही है.

द्वारका प्रसाद सोनी ने बताया कि यहां पर हमारे स्टाल में सोमवार को मंत्री सुरेश खन्ना भी आए थे. उन्होंने हमारे स्टॉल को देखा और हमारे शजर और हमारी कारीगिरी की खूब सराहना की.

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